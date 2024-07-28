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美國非投等債 兩頭賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信法人建議，投資人可加碼非投資等級債基金，享受高息紅利與賺價差優勢。（路透）
投信法人建議，投資人可加碼非投資等級債基金，享受高息紅利與賺價差優勢。（路透）

上半年資金湧入CCC評級債，信評較低債種表現亮眼。投信法人表示，在經濟前景樂觀下，非投資等級債發行企業財務狀況改善，預估下半年非投資等級債仍有上漲空間，料將由較高品質的非投資等級債支撐或帶動走勢，投資人可加碼非投資等級債基金，享受高息紅利與賺價差優勢。

受惠於風險偏好升高，上半年不良債券表現優於其他債券資產。瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，目前非投資等級債的BB級高品質債，占美國非投等債指數中約50%，相較於2008年平均占比約40%有所提高；同時，非投等債中的CCC級不良債券比重正下降接近10%。換言之，美國非投資等級債正處於高品質時代。

進場美國非投資等級債的四大理由
進場美國非投資等級債的四大理由

根據Morgan Stanley統計，2020新冠疫情後，因市場風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，因此擔保債發行量大增；2010年擔保債占非投資等級債只有27%，到2024年已來到46%，整體非投資等級債安全係數大為提升。美國非投資等級債各年度正報酬勝率偏高，且今年來符合過往正報酬年度的走勢，長期來看，美非投表現較為優異。

由於美國非投資等級債百元報價仍低於長期平均，根據統計，若投資人在低於95美元時機進場美國非投資等級債，一年後的平均報酬為8.5%、二年後則為17.8%；也就是說，現在美非投等債仍落在長期買點位置。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，雖然美國總統大選的不確定性加劇美國非投資級債的波動，不過，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場約九成，整體品質較過去幾年明顯改善，且歷來違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%，因此慎選較高評等的債券仍可降低整體信用風險。

張世民認為，目前美國非投資級債7%至8%以上的殖利率水準，高於長期平均的6.7%，高殖利率環境可望為資產形成保護作用。

債券 美國

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