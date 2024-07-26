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基金特蒐／多元風格股票 具優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
著眼長期領先大盤的風格在市場等待降息到來期間，美債殖利率仍波動，美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。（路透）
著眼長期領先大盤的風格在市場等待降息到來期間，美債殖利率仍波動，美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。（路透）

根據理柏資訊顯示，多元投資風格類型的股票基金，因訴求多元風格變化的策略，歷經美國聯準會（Fed）暴力升息，以及輾轉來到目前的升息尾聲，在復甦大趨勢不變，但短線面臨部分主題漲多等估值調整，以及等待Fed下一步與美國總統大選前等諸多不確定性，展現掌握多元風格轉換的相對優勢，顯示聚焦多元風格股票策略，可望達到分散多元方式，相對穩健掌握盤面風格輪動各類機會的優勢。

事實上，多元投資風格類型的股票基金，通常會積極尋找長期跑贏大盤的「風格」。由於這類的「風格」不會只限於一種、會是很多種，加上考量根據歷史經驗，向來沒有一個「風格」隨時領先，所以更要採取分散布局的策略。

安聯美國多元風格股票基金經理人Rohit Ramesh 資料來源：安聯投信
安聯美國多元風格股票基金經理人Rohit Ramesh 資料來源：安聯投信

Rohit Ramesh小檔案、操作心法、投資小叮嚀
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另一方面，若將多種「風格」直接組合，反倒容易出包，所以需要最適化調整，在波動環境下，仍有望掌握類股輪動所帶來的各種潛在機會。

例如，在價值面向上，是否具吸引力價格為挑選關鍵，理由為這類標的通常不只獲利、包括現金流與股息等亦相對有競爭力；在趨勢面向上，則是瞄準具備成長利基的主題，像是在市場上的創新領導者、成長速度高且快，或是產品廣泛且多元、符合全球各地需求。

此外，在品質面向上，則是聚焦高獲利型的公司，譬如在行業內為全球領導者，投入大量資源在研究與開發上，也多具備高自由現金流與營運毛利率等優勢。

另外，在多元風格策略優勢上，若進一步與被動式ETF、主流股票型基金比較，可以發現，多元投資風格策略，持股數介於檔數較多的被動式ETF，與布局相對集中的主流股票型基金，再經由最適化調整，也就是把某些股票可能兼具多個「風格」調整掉，就可適度避免這類股票因分散、重複出現在許多「風格」中而有過度加碼，風險過高等問題發生。

安聯美國多元投資風格股票基金，為聚焦美國股票市場的單一國家股票基金，由Rohit Ramesh擔任基金經理人。著眼長期領先大盤的風格在市場等待降息到來期間，美債殖利率仍波動，美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。

根據月報資料顯示，到今（2024）年5月底，配置逾一成的類股依序分別為：資訊科技占34.1%、健康護理占14.2%、非必需消費占11.5%、金融11.2%。

此外，安聯美國多元投資風格策略透過價值、趨勢與品質等三大面向，分別經由尋找相對便宜的股票、獲利改善、評價上修、或是單純最近漲比較多的股票，再搭配高獲利、獲利相對穩定、低負債等，公司相對體質較佳的股票，來綜合鎖定長期會領先大盤的「風格」。

基金參考指標、基金前五大投資部位、境外美國股票基金表現
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安聯投信表示，當政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策步調仍有不確定性，盤面資金輪動亦將加速不同類股的表現機會，建議可以美國多元風格股票策略，更全面性布局。

美國聯準會 股票

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