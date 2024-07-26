選擇股票基金 優化報酬

談到基金投資策略，投資人最為熟悉的，莫過於單筆申購與定期定額，後續更衍生出結合了單筆申購、定期定額、資產配置、停利機制等概念與策略的複合式投資模式，便是母子基金投資法，待母基金與子基金選定後，透過系統紀律執行子基金申購任務以及自動停利，以進一步提升投資效率，也為投資人節省力氣。

群益投信表示，「母子基金」投資法就是拿出一筆錢，申購一個保守型或穩健型的基金當作母基金，每個月定期定額自母基金扣款投資波動大的股票型基金（也就是子基金），然後設定停利點，只要停利點到了，就「自動」贖回子基金的金額回母基金。

母子基金投資法的優點，在於能以此做到資產多元配置與風險分散，因為市場走向難以預測，因此透過母子基金布局，有助分散單一市場下跌風險。此外，此投資方式也搭配了定期定額的策略，有助達到平均投資成本、平衡投資風險的效果。

群益投信指出，母子基金投資法適合三至五年以上的中長期的投資，如此可因應景氣循環波動，也可以抵禦金融市場的震盪。

在母子基金的選擇搭配上，選擇活潑的股票型基金為子基金，可將原先穩定的投資組合，加入較活潑的獲利因子，優化長期投資報酬。而母基金以風險承受度的差異，分成積極型、穩健型、保守型的資產配置。積極型配置以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動的投資人，建議母基金可選擇多重資產組合基金。

群益投信說明，穩健型配置適合以中長期財務規劃為目標的投資人，可選擇穩健型配置，以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金。保守型配置，是想建立穩定現金流來源，如退休族、或找尋資金停泊的投資人，可選擇穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配子基金達到穩中求勝成效。