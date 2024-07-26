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母子基金投資法 趨吉避凶

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

近期全球股市出現明顯修正，浮現進場布局機會。投信業者表示，若擔心現在進場可能套在波段高點，又或者早已入場想贖回保持戰果又怕沒跟上AI長線商機，這時候建議可採用母子基金投資法。

所謂母子基金投資法，就是結合單筆申購（母基金）及定時定額（子基金）優勢，除了有分批布局、分散風險的特性之外，搭配停利及逢低加碼機制，可產生循環投資效果，用基金養基金提高投資效率。

由於母子基金機制要產生效果需要一段時間，因此投資金額有一定門檻，依各家規定不同，初次單筆投入金額至少要10多萬元以上。

母子基金投資法
母子基金投資法

投信業者指出，母基金建議以保守或穩健型為主，子基金可選擇長期趨勢向上、波動度相對較大的標的，一旦達到停利點，可轉回母基金，形成循環投資效果。

投資人若自行挑選投資組合，標的可不限同一家基金產品，惟基金之績效表現及投資配置等需自行研究；或者可依個人投資風險屬性，選擇由業者針對目前市況與產業趨勢所推薦的建議組合。

以目前的景氣及總經趨勢來看，投信業者建議，投資組合可選擇以台股為母子基金標的，主要是台股為最熟悉的股票市場，加上又是AI關鍵供應鏈，中長線發展趨勢看好。

復華投信表示，復華台灣智能基金為全台首檔且唯一的台股組合型基金，同時布局台股ETF與主動式操作台股基金，可掌握市場類股輪動機會，並控制整體基金波動風險。

同時，還配置海外債券，掌握後續降息投資機會，適合作為台股長期配置的母基金標的；子基金則可搭配如復華復華、復華高成長等以電子為主、利基型傳產為輔的台股基金，全方位掌握台股趨勢商機。

除台股之外，若想掌握美國、日本等成熟市場及海外債市等投資機會，復華投信建議，母基金可挑選多資產布局的全球平衡組合型基金，掌握多元獲利來源，並降低投資組合波動度；子基金則可挑選全球化布局的物聯網等科技股票型基金，獲取AI等高成長產業的投資機會。

在停利建議上，投信業者建議，台股組合因為是單一市場，波動度相對較大，建議可設定20-30%作為停利點，而全球組合布局相對分散，建議停利點設定在15-20%。

此外，子基金作為配置中的積極部位，若能達到較高報酬率，可更有效率提升投資組合報酬，因此停利點不建議設太低，可以15-30%區間設定，或者依市場現況及個人投資風險屬性作彈性調整。

保德信指出，人性一定有弱點，近期市場波動加劇，反而適合以強化版的母子基金定期定額策略，透過核心、衛星基金停利不停扣的方式，加速達到理財目標。例如「保德信168循環優勢投資法」，正是母子基金的投資概念。

保德信說明，該投資策略是布局大部位資金於波動較低且穩健增長的母基金，如美國投資級債等，每個月再轉出部分金額至具有成長契機的子基金，如台股基金、全球股票基金、美股基金等。

當子基金報酬率達到預期的標準時，系統便會自動買回並轉至母基金，確實執行獲利了結，避免紙上富貴一場。

保德信進一步指出，168循環優勢投資法，讓投資人一次持有波動低的核心基金，以及具成長機會的衛星基金，同時掌握穩健及機會兩大財富，再輔以每月從母基金固定轉投資至子基金，嚴守投資紀律，既保有定期定額的功能，又增加不定額扣款的調整機制。

當基金淨值漲幅達到投資人的停利目標時，系統會自動協助落袋為安，停利不停扣；而基金淨值下跌10%時，系統則會加碼逢低買進，替投資人做到自動鎖利，達到真正落袋為安。

停利 台股

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