美國科技股股價普遍進入整理，今年以來漲勢凌厲的人工智慧（AI）概念股面臨評價修正。法人認為，AI旋風將掀起龐大商機，至2040年預計AI每年將為全球經濟帶來2.6兆~4.4兆美元商機，而台灣擁有AI產業供應鏈的上中下游廠商，建議投資人可趁拉回時，布局台股科技型基金。

凱基台灣AI 50預定經理人施政廷表示，台灣位居全球AI供應鏈關鍵樞紐，擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，台灣AI晶片市占率更是擁有制霸全球的優勢地位，3奈米全球市占高達98%；7奈米全球市占78%；連市占相對低的10奈米也有69%的市占率。

在算法方面，人臉辨識、會議翻譯或自動駕駛等AI相關軟體應用廣大，台灣2024年AI平台市場規模預計可達8,390萬美元。台灣AI產業在全球戰略地位持續攀升，也吸引Google、微軟等AI軟體大廠擴大來台投資，預計台灣2023~2029年的資料中心投資複合年增率將達15.3%。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，美國及AI趨勢已讓台灣外銷自2023年上半年開始打底向上，5月外銷訂單年增率維持正值；可望持續受惠於AI熱潮延續，加上落後產業復甦等，看好台灣外銷訂單情況。

台灣電子族群仍是主流類股，AI革命的不同階段，都將會有不同的勝者冒出，今年市場將期待AI將從伺服器走進應用端，AI PC備受矚目，預期電腦周邊相關類股都可望受惠；AI、電子類股短線上可能會稍作休息，若有拉回，建議投資人可伺機布局。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，投資主軸仍為AI產業，但會以B100、GB200新供應商且股價基期低類股，作布局首選。AI發展從基建擴散至終端，帶動消費性電子規格升級，使AI筆電及手機供應鏈具表現機會。蘋果發表AI功能，引起市場對蘋果新機關注，有望帶動換機潮，使新產品規格提升受惠股投資潛力上升。