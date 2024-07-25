債券ETF 強勢吸金

隨聯準會（Fed）9月降息機率攀升，債券ETF強勢吸金，累計今年來淨申購金額超過6,000億元大關，達6,200億元，已將近去年全年的八成五，顯見債市投資熱潮拉高。

今年來已有四檔債券ETF掛牌，雖有一檔清算下市，目前盤面仍有92檔債券ETF（含槓反），而已核准正待募集的還有四檔、送件追加待核准的有三檔，顯示投信業者也相當看好債市需求。

債券ETF申贖及規模表現

根據CMoney統計至23日，今年以來債券ETF淨流入逾6,200億元，總規模攀升至2.73兆元，今年有機會超越2023年全年淨流入金額7,400億元，15檔規模超過百億元。其中，群益ESG投等債20+是今年的債券ETF吸金王，淨申購金額高達1,624億元，占全體的約四分之一，推升規模達1,937億元，將挑戰成為繼元大美債20年後第二檔2,000億元等級債券ETF。

此外，熱門的還有國泰20年美債959億元、元大美債20年891億元、國泰10Y+金融債358億元，其中，元大美債20年追加次數已高達17次，高居全市場第一。

至於申購金額200億元以上有元大投資級公司債、國泰投資級公司債、元大AAA至A公司債；百億元以上依序為中信美國公債20年、群益投資級科技債、元大美債20正2、群益AAA-AA公司債、永豐20年美公債、富邦美債20年。

今年新掛牌的中信優息投資級債、台新美A公司債20+最新規模超過百億元，分別為116億元、105億元，掛牌以來淨申購為38億元、5億元。

國泰投信指出，投資級債券的市價多會提早反應Fed降息預期，觀察1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，如果在降息前三個月時進場，持有一年，有機會賺8%報酬，今年9月降息機率愈來愈高，現在就是最後上車的甜蜜點。

凱基美國非投等債經理人鄭翰紘表示，美國現任總統拜登宣布放棄競選連任，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、升高美中貿易衝突、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，現階段在政經不確定性消除前，建議投資人可先聚焦息收相對較高的短天期美國非投等債。