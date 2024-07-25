不動產題材 外資按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

外資上周狂賣台股1,665億元，統計本周來由賣轉買，累積買超51.2億元。統計跨國投資股票型ETF，近五日獲外資追買前十強ETF類型，復華富時不動產獲外資10萬張買超居冠，新光15年IG金融債、新光投等債15+分居第二、第三。

根據CMoney統計，在跨國投資股票型ETF的分類中，近五日外資法人買超前十強，依序為復華富時不動產、新光15年IG金融債、新光投等債15+、中信投資級公司債、中信中國高股息、統一美債20年、元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大美債20正2、統一台灣高息動能。

復華富時不動產ETF經理人許忠成表示，美國聯準會最新聲明讓市場預期，此次升息循環結束、2024年啟動降息，先前受衝擊的不動產抵押貸款證券（MBS）可望逐步回升，且近期美國十年期公債殖利率明顯下滑，吸引資金回流，帶動抵押權型REITs表現。

法人分析，美國上半年股房債市財富表現相當好，預期下半年可望受惠聯準會降息，維持審慎樂觀走勢。Fed維持高基準利率5.25%~5.5%達一年，預期9月啟動降息循環將維持數年降息趨勢，於此大型股投資價值預期可受惠降息維持不錯表現，長天期投等債資本利得報酬率也可期待。

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