債券ETF受益人數上看200萬人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國降息呼聲愈來愈高，資金轉進債券市場日趨明顯，尤其ETF經管費率低且小額投資人也容易上手，台灣債券ETF投資趨勢發熱，整體規模、檔數、受益人數都是呈現逐年增加；去年受益人數突破百萬人，今年則上看200萬人；去年規模達2兆元，今年可望挑戰3兆元。

根據最新統計，台灣債券ETF總規模已來到2.7兆元新高水位，檔數有91檔，受益人數達1,774,738人創新高。法人表示，從歷史數據來看，只要美國聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈；現階段處於降息前，市場偏好鎖高利率的券種。

值得注意的是，台灣的債券ETF商品已開始置入主動式操作精神，而非完全被動追蹤指數，對偏好主動型債券投資人而言，是不錯的選擇，因為ETF經管費率相較為低，又具有主動式操作的靈活度。

富蘭克林投顧表示，美國投資公司ICI截至7月10日的資料顯示，資金連續第二周回流至美國債券型基金，非投資級與投資級債亦分別獲4.6億與4.5億美元資金流入。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近周分別收窄4個與擴大7個基本點至303點與367點。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，長期而言，非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場布局相關標的。

中國信託投信表示，投資人風險意識增強，開始出脫獲利部位，投資人若想避開短期股價波動風險，可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF。

延伸閱讀

中國連續降息 人民幣兌美元匯率大漲

各國央行投資人民幣 變熱

大盤下殺「資產配置」重要性浮現！ 大芥3方向：股票、債券、現金…怎分配？

Fed 9月降息機率預估約96% 有利股債資產

相關新聞

債券ETF 強勢吸金

隨聯準會（Fed）9月降息機率攀升，債券ETF強勢吸金，累計今年來淨申購金額超過6,000億元大關，達6,200億元，已...

科技型基金 可低接

美國科技股股價普遍進入整理，今年以來漲勢凌厲的人工智慧（AI）概念股面臨評價修正。法人認為，AI旋風將掀起龐大商機，至2...

債券ETF受益人數上看200萬人

美國降息呼聲愈來愈高，資金轉進債券市場日趨明顯，尤其ETF經管費率低且小額投資人也容易上手，台灣債券ETF投資趨勢發熱，...

不動產題材 外資按讚

外資上周狂賣台股1,665億元，統計本周來由賣轉買，累積買超51.2億元。統計跨國投資股票型ETF，近五日獲外資追買前十...

日股崩千點、寫近八年最慘紀錄 最早喊多日股的瀚亞投信這樣說

美股走勢動盪劇烈，亞股也受波及，近期漲多的日本股市25日暴跌逾千點，日經225指數下跌3.28%，不僅又跌回4萬點以下，...

滙豐超核心優化基金 布局 AI、基建雙題材一把抓

從1980年代個人電腦市場起飛、1990年代網路股狂潮、2000年代智慧手機興起，再到時至今日的AI人工智慧，科技主題始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。