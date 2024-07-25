債券ETF受益人數上看200萬人

美國降息呼聲愈來愈高，資金轉進債券市場日趨明顯，尤其ETF經管費率低且小額投資人也容易上手，台灣債券ETF投資趨勢發熱，整體規模、檔數、受益人數都是呈現逐年增加；去年受益人數突破百萬人，今年則上看200萬人；去年規模達2兆元，今年可望挑戰3兆元。

根據最新統計，台灣債券ETF總規模已來到2.7兆元新高水位，檔數有91檔，受益人數達1,774,738人創新高。法人表示，從歷史數據來看，只要美國聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈；現階段處於降息前，市場偏好鎖高利率的券種。

值得注意的是，台灣的債券ETF商品已開始置入主動式操作精神，而非完全被動追蹤指數，對偏好主動型債券投資人而言，是不錯的選擇，因為ETF經管費率相較為低，又具有主動式操作的靈活度。

富蘭克林投顧表示，美國投資公司ICI截至7月10日的資料顯示，資金連續第二周回流至美國債券型基金，非投資級與投資級債亦分別獲4.6億與4.5億美元資金流入。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近周分別收窄4個與擴大7個基本點至303點與367點。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，長期而言，非投資等級債年化波動度不僅明顯低於股市，甚至還比投資級公司債與全球政府債低，且較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，顯示非投資等級債也可以是投資人的防禦性資產，此刻正適合進場布局相關標的。

中國信託投信表示，投資人風險意識增強，開始出脫獲利部位，投資人若想避開短期股價波動風險，可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF。