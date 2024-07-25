滙豐超核心優化基金 布局 AI、基建雙題材一把抓

從1980年代個人電腦市場起飛、1990年代網路股狂潮、2000年代智慧手機興起，再到時至今日的AI人工智慧，科技主題始終是投資市場的焦點，AI發展更成為當前投資關鍵的財富密碼。滙豐投信指出，回顧過去出現重大科技顛覆時期，儘管眾多公司初期可能雨露均霑，但最終只有少數公司能在其領域占據主導地位，因此嚴選真正受益的投資標的至關重要。

滙豐投信重磅推出滙豐超核心優化多重資產基金，由臺灣中小企業銀行擔任保管銀行，募集日期將自7月26日起展開。該基金師法股神巴菲特等知名投資大師策略，以超核心集中持股方式，精選AI及受益於AI衍生出龐大需求的基建產業等兩大成長趨勢題材；債券部位則聚焦短天期投資等級債券(債券/基金/ETF)，投資人不僅有機會享有短天期債券殖利率相對較高之收益優勢外，短天期債券低波動的特性能有效降低投資組合整體風險，亦有望受益於下半年美國聯準會降息循環啟動契機，能為投資人全面捕捉成長趨勢題材，兼具收息機會及控制波動風險。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔進一步分析，由於市場熱度持續逐AI浪潮而居，然而細部觀察可發現，今年以來美股標普500指數上漲16.9%，但是以均等權重計算的標普500等權重指數卻僅上漲4.8%，其中有近400檔個股表現不及大盤，更有高達205檔個股不漲反跌。表現最好的10檔股票平均漲幅逾90%，表現最差的10檔股票卻下跌36.7%，平均報酬表現落差高達128%，顯示即便是擁有相同的主題趨勢，業務發展方向的差異也造就了股價與市值的表現並非齊步。

展望後市，未來選股的重要性將大於選市。因此運用超核心投資策略，以「八二法則」掌握關鍵少數的投資哲學，淬鍊精選個股將是投資組合突圍的決勝關鍵。此外，滙豐投信指出，根據彭博資訊最新調查全球主要基金經理人看好的投資標的亦可發現，除了下半年AI仍是突出的題材外，考量AI的高耗電特性，公用事業與基礎建設類股亦有望受惠於AI相關需求接續表現。

滙豐超核心優化多重資產基金股票投資組合是目前少數同時聚焦布局AI與基建兩大長期主題趨勢。再加上AI科技類股具有高動能與高成長的特質，搭配防禦市場波動特性的基礎建設類股正好發揮截長補短的成效，成為投資人參與下半年投資市場不可或缺的選擇之一。