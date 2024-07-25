高盛教戰／下半年投資 聚焦三趨勢

高盛資產管理發布年中報告指出，到今年年底前，投資人可注意三大全球投資主題，即：高利率將持續更久、地緣政治及選舉影響擴大、逆風之下投資長期大趨勢。

首先是總體經濟。高盛認為，央行貨幣政策正常化需要花費更久的時間。美國經濟應該可以平穩著陸，但經濟韌性大，企業獲利出色，加上勞動市場仍強勁，都造成通貨膨脹難以快速下滑，美國聯準會（Fed）預期降息時點也一延再延。美國公債殖利率曲線將趨於陡峭，投資人最好採取動態投資策略，以管理存續期。

高盛建議，投資組合宜多元分散，並側重高品質債券。高盛看好在經濟周期能展現韌性的產業，包括大型銀行投資等級債、工業及能源的非投資等級債。另外，AAA等級的擔保貸款憑證（CLO）的收益很有吸引力，受惠於基本面及技術面優。

在股市方面，高盛認為，最強大的商業模式展現出獲利韌性，這些企業的財報優於預期。而且，美股漲勢已擴大到美股七雄以外，下半年美國小型股有望反彈，主要是絕對及相對價值都有吸引力。一旦Fed降息，對股市更是利多。

再來是地緣政治。高盛指出，地緣政治不穩定時，投資人通常會持有更多實質資產，例如大宗商品就展現避險特性。高盛建議投資人，避免猜測進出場時點，也不宜押寶大選結果。投資人可以透過避險基金、精選新興市場股債資產等，來提高投資組合的多元程度。

第三則是長期大趨勢。高盛分析，未來有五大關鍵結構力量，即脫碳、數位化、去全球化、地緣政治不穩定及人口老化。這五大結構力量將推動投資大趨勢，但其中許多趨勢仍處於初期階段。投資人可以透過積極策略及多元化，來獲取額外報酬，但不宜只專注於一個主題，以避免錯過機會並低估風險。

高盛認為，生成式人工智慧（AI）有可能成為數十年來令人最深刻的技術發展，且創新的步伐將繼續加快。