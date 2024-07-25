多重資產基金 押基建題材

利率可能在更長時期保持高點，對基金長期資產配置計劃帶來重大影響，多重資產基金也多配置基礎建設等，以尋求相當穩定的收益。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，該基金對於包含REITs與基礎建設股票在內的「美國實質資產股票」，配置約20%的部位，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近「另類資產」，它與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。

景順近期發布最新研究揭示一個普遍觀點：即通膨及利率將保持在比之前預期更高的水準，43%的主權財富基金以及央行預期通膨將高於央行的目標，而預期能達到目標的受訪者大約55%。

基礎建設是未來12個月最受歡迎的資產類別，淨資產配置意願占21%，其次是上市股票19%、以及絕對報酬基金／對沖基金12%。相較之下，主權財富基金對現金（-11%）、房地產（-6%）及私募股權（-3%）的投資意願則消退。

Bloomberg統計，今年基礎建設的獲利成長率可達7%，相較去年的2%顯著提升。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，公用事業的成長動能來自傳統基建的運輸需求，各國積極在鐵路、公路等交通設施的開發及更新案。

此外，紅海航道危機，影響全球航運量與海運價格的高漲，部分海上貨運需求也轉向中歐、中亞班列等陸路需求，使得鐵路貨物運輸激增，或採跨境公路作為替代方案等；JP Morgan資料顯示，歐洲傳統基建的評價深具投資吸引力，未來兩年展現穩健獲利，現金與營運績效提升，強化股息配發能力。