美投等債 吸金魅力強

近期債市先是受到市場對於長期通膨預期不同調，致使降息預期升溫，稍晚又加上美國總統大選議題持續發酵，債市走勢震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，截至17日，美投資級淨流入擴大至59.1億美元、非投資等級債淨流入擴大至31.9億美元、新興市場債淨流入0.6億美元。

受到美國總統候選人川普聲勢上升，富蘭克林證券投顧表示，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊；若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響。

安聯投信表示，美國就業市場展現放緩跡象，市場上調年內降息幅度預測；然而隨美國大選議題持續發酵，發展方向牽動全球資本市場，致使美國10年期公債殖利率周內呈現震盪走勢。

債市策略部分，安聯投信表示，美債殖利率區間震盪，降息預期與美國大選的拉鋸戰左右市場走勢。不過，現階段來看，殖利率再彈升空間有限，冀望降息循環啟動。

接下來，後續市場需要留意景氣堅挺導致降息再遞延外，以及11月初登場的美國總統大選，均為值得關注的關鍵之一。近期建議投資人可靜待25日出爐第2季國內生產毛額初值報告。

在非投資等級債部分，安聯投信分析，受惠於6月通膨數據溫和、消費者信心疲軟以及逐漸冷卻的勞動市場，市場預期9月會降息，非投資等級債延續近三年來最長連續上漲態勢。

根據美銀引述EPFR資料，截至7月17日，美國非投資等級債券基金由前一周淨流入8.8億美元，加速至淨流入31.9億美元，動能明顯增加。

瀚亞投信表示，雖然市場一再延後聯準會降息時程，等待降息之路也顯得更加漫長，但只要聯準會不重新啟動升息，美國經濟仍相當穩健，且市場表現也更加健康。整體來看，非投資等級債的表現相當值得期待，建議投資人在當前利率仍在高檔之際，可加碼布局。