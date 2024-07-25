快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成熟市場非投等債 抗波動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨美國大選白熱化，日前總統候選人川普遇襲與對貿易保護主義言論、總統拜登改變心意退選等消息紛雜下，為風險性資產帶來干擾。投信法人表示，市場不確定性升溫下，投資氣氛趨向謹慎，不過景氣與企業營運仍處正向軌道、通膨降溫令聯準會降息有望，市場仍具投資布局契機。

現階段投資建議，不妨留意票息較高，但波動度又較低的成熟市場非投資等級債，穩健因應市況變化。

群益優選非投等債（00953B）ETF經理人李忠泰表示，近期因美國大選選情令市場波動放大，不過非投資等級債表現仍需視景氣而定。

由於現階段美國經濟仍屬強韌，且非投資等級債的信用利差也處在金融海嘯以來低位，代表違約疑慮較小，加上又具有息收保護，當中成熟國家非投資等級債的平均票面利率近7.3%，波動度為4.8%，相較一般全球非投資等級債與全球投資等級債，不僅收益水準更高，波動也更低，投資價值彰顯，有望在市場波動頻頻下，成為資金避風港。

李忠泰指出，隨通膨持續回落，市場對於聯準會9月採取預防性降息措施的預期增溫。觀察1995與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現可以發現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，非投資等級債因具備高利率的特性，期間表現不俗。

根據統計，非投資等級債於兩次預防性降息期間，累積漲幅分別為56.3%和11%，意味著即便聯準會開始降息，非投資等級債既具有更高的收益水準，也能賺取資本利得，可說是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，美國OECD領先指標持續走升，企業獲利預估也不斷上修，目前已公布的第2季財報也優於市場預期，加上今年年底前聯準會採行預防性降息機率高，有利經濟成長。

不論從總體經濟或是企業獲利來看，都具備強韌基本面，顯示成熟市場企業違約風險低。想透過債券ETF追求債息收益的投資人，不妨降低債券存續期，選擇成熟市場短天期非投等債，一方面降低利率風險，二方面也能獲取相對高的票息。

延伸閱讀

非投等債抗波動夯 布局非投等債正當時

美選戰日益激烈 聯準會年底前按兵不動的可能性升高

固定收益ETF 強力招財 一周來熱錢湧進154億美元

非投等債 入手時機到

相關新聞

能源基金 價值浮現

美國能源情報署（EIA）報告顯示，截至7月12日當周，美國原油庫存減少490萬桶，遠超市場預期。美國原油交割點庫欣庫存連...

成熟市場非投等債 抗波動

隨美國大選白熱化，日前總統候選人川普遇襲與對貿易保護主義言論、總統拜登改變心意退選等消息紛雜下，為風險性資產帶來干擾。投...

美投等債 吸金魅力強

近期債市先是受到市場對於長期通膨預期不同調，致使降息預期升溫，稍晚又加上美國總統大選議題持續發酵，債市走勢震盪。根據美銀...

多重資產基金 押基建題材

利率可能在更長時期保持高點，對基金長期資產配置計劃帶來重大影響，多重資產基金也多配置基礎建設等，以尋求相當穩定的收益。

純網銀調查：印度商品搶手 申購額衝高

投資人現在看好哪些股票市場？投資人用錢投票。據純網銀將來銀行統計，該行財富管理業務的基金申購，印度基金的申購金額及人數居...

高盛教戰／下半年投資 聚焦三趨勢

高盛資產管理發布年中報告指出，到今年年底前，投資人可注意三大全球投資主題，即：高利率將持續更久、地緣政治及選舉影響擴大、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。