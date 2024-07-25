成熟市場非投等債 抗波動

隨美國大選白熱化，日前總統候選人川普遇襲與對貿易保護主義言論、總統拜登改變心意退選等消息紛雜下，為風險性資產帶來干擾。投信法人表示，市場不確定性升溫下，投資氣氛趨向謹慎，不過景氣與企業營運仍處正向軌道、通膨降溫令聯準會降息有望，市場仍具投資布局契機。

現階段投資建議，不妨留意票息較高，但波動度又較低的成熟市場非投資等級債，穩健因應市況變化。

群益優選非投等債（00953B）ETF經理人李忠泰表示，近期因美國大選選情令市場波動放大，不過非投資等級債表現仍需視景氣而定。

由於現階段美國經濟仍屬強韌，且非投資等級債的信用利差也處在金融海嘯以來低位，代表違約疑慮較小，加上又具有息收保護，當中成熟國家非投資等級債的平均票面利率近7.3%，波動度為4.8%，相較一般全球非投資等級債與全球投資等級債，不僅收益水準更高，波動也更低，投資價值彰顯，有望在市場波動頻頻下，成為資金避風港。

李忠泰指出，隨通膨持續回落，市場對於聯準會9月採取預防性降息措施的預期增溫。觀察1995與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現可以發現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，非投資等級債因具備高利率的特性，期間表現不俗。

根據統計，非投資等級債於兩次預防性降息期間，累積漲幅分別為56.3%和11%，意味著即便聯準會開始降息，非投資等級債既具有更高的收益水準，也能賺取資本利得，可說是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，美國OECD領先指標持續走升，企業獲利預估也不斷上修，目前已公布的第2季財報也優於市場預期，加上今年年底前聯準會採行預防性降息機率高，有利經濟成長。

不論從總體經濟或是企業獲利來看，都具備強韌基本面，顯示成熟市場企業違約風險低。想透過債券ETF追求債息收益的投資人，不妨降低債券存續期，選擇成熟市場短天期非投等債，一方面降低利率風險，二方面也能獲取相對高的票息。