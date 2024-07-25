純網銀調查：印度商品搶手 申購額衝高

投資人現在看好哪些股票市場？投資人用錢投票。據純網銀將來銀行統計，該行財富管理業務的基金申購，印度基金的申購金額及人數居所有上架基金之冠，從投資金額比較，透過該行平台投資印度的資金，為日本的三倍，更是越南的五倍，均顯示印度的投資潛力備受國人看好。

對於印度股票型基金大受歡迎，將來銀行推論，原因可能來自印度股市突破8萬點續創史上新高，正走大多頭格局，但國內可直接100%投資印度的管道相對稀少，共同基金成為投資人主要工具。

富蘭克林證券投顧分析，4、5月印度國會大選期間，因選舉不確定因素，外資資金於印度股市期現貨市場同步大幅作空，不但在現貨市場大幅賣超，甚至在期貨市場的淨空頭部位更創2012年記錄以來最高水準。但隨選後莫迪新政府走馬上任不確定性降低，外資資金也只能認錯重新歸隊，於期現貨市場同步轉多。

展望未來，印度經濟成長與企業獲利動能強勁，印度股市市值已擴張晉身全球第四大市場，且印股近年受惠於穩定的內資資金流入，股市波動程度顯著降低，外資資金回流則是錦上添花，投資人可考慮將印度股票型基金納入投資組合。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，由於過去營運環境不佳，印度並不以製造業聞名，但為創造更多就業機會就必需吸引投資，莫迪總理第三任期的重點領域就是利用印度在全球供應鏈多元化中的地位吸引資金投入。

近幾年來，印度在吸引跨國公司於中國以外尋求額外製造基地的投資方面已取得巨大成功，最明顯的案例就是爭取台灣科技廠為全球領導品牌組裝手機產品，而這些印度公司的主要吸引力，就是擁有大量薪資低於中國普遍水準的技術勞動人口以及政策獎勵。