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能源基金 價值浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
法人表示，能源相關個股及基金仍具投資價值。 （美聯社）
法人表示，能源相關個股及基金仍具投資價值。 （美聯社）

美國能源情報署（EIA）報告顯示，截至7月12日當周，美國原油庫存減少490萬桶，遠超市場預期。美國原油交割點庫欣庫存連續三周下降，且美國近月原油期貨相對次月合約的溢價擴大至去年10月以來的最高水平，顯示現貨供應趨緊；而降息預期和供應趨緊，則有助於支撐油價。

法人表示，就能源股而言，類股自由現金流量充沛使資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，因此相關個股及基金仍具投資價值。

主要市場表現 圖／經濟日報提供
主要市場表現 圖／經濟日報提供

富蘭克林證券投顧表示，就供應面而言，OPEC+雖決議自去（2023）年10月起，逐步退出每日220萬桶的自願減產措施，但也闡明會視當時的市場狀況進行機動調整。整體而言，OPEC+以外國家才是原油供應充足的主要因素。

OPEC+減產政策延長，有助為油價下檔提供支撐，而中東地緣政治風險擔憂，仍需持續留意伊朗等重要石油生產國原油供應中斷風險。

另外，就需求面而言，6月全球石油需求水準進一步攀高，美國目前夏季用油旺季汽油需求狀況良好，整體評估石油市場供需前景可能趨於緊繃，將支撐油價表現。

街口投信分析，因預期以色列和巴勒斯坦達成停火協議，胡塞組織將減少對紅海商船的攻擊，有助於恢復油輪航道穩定；此外，美國勞動市場和製造業數據強於預期，推動美元指數上升，對油價施加壓力。

隨著美國與加拿大之間的跨山擴建管道項目啟動，美國從加拿大的原油進口量創歷史新高，有助於北美原油供應的穩定；而中國大陸隨著經濟增長放緩和石化業疲軟，近期燃料進口量下滑，也顯示出需求下降，則可能使亞洲的原油需求成長動能趨緩；市場預期降息周期的到來，也將提振原油需求，進一步支撐油價 。

富蘭克林投顧表示，大陸經濟數據疲軟，引發投資人對該國需求前景擔憂，美國汽油需求於國慶日假期後也有下滑跡象，但原油即期價差走強，仍顯示短期需求超過供應，加以美國原油庫存連三周下滑來到2月以來低點，推升油價上漲，總計西德州近月原油期貨價格周線上漲0.7%。

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