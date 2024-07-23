股債市波動 緊盯兩關鍵

美國總統大選變數多，法人指出，股債市不免波動，投資人可持續關注兩黨的政策差異。整體來說，股市可能震盪較大，投資宜重品質；債市受到的衝擊較小，宜觀察經濟數據及美國聯準會（Fed）降息時程。

聯博投信認為，今年下半年受到選舉及地緣政治風險影響，美股波動將加劇，建議投資人往大型股靠攏，從科技、醫療、消費產業中，選擇企業獲利表現優異的企業，較有底子因應波動，且更可望在選舉結果底定後，帶來長期的投資成果。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍也認為，逢拉回可布局大型優質股，聚焦創新科技類型的高成長公司，尤其人工智慧（AI）、半導體、雲端服務和數位化趨勢都是長線利多。

林良軍指出，如果是追求創新科技主題的積極成長型投資人，更可趁拉回時分批布局相關基金，除了受惠於AI趨勢的美股科技七巨頭之外，還可注意受惠於減肥商機的大型藥廠和醫療創新公司、受惠於產業供應鏈重組的亞洲大型科技股等。

在債市方面，聯博投信指出，目前牽制債市表現的主因仍是通貨膨脹與政策利率。美國通膨持續降溫，美國10年期公債殖利率已從第1季的4.7%降至4.2%，債市表現平穩。不過，雖然債市受到選舉的影響沒有股市深，但美國經濟仍有不確定性，加上地緣政治風險猶存，建議以全球布局的方式參與債市收益機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，統計1945年以來19次美國總統選舉的美股表現，總統大選前三個月政治不確定性較高，美股平均只上漲1%，低於選舉後三個月平均的2%漲幅。待總統大選結果出爐，不確定因素消除，美股在選後一年平均上漲12%，兩年則達22%。

張榮仁表示，儘管近期總統候選人發言常造成股市有較大的波動，但通常大選結果塵埃落定後，股市會趨於穩定正向發展。

因此，長期投資人不用過於擔心，建議可以運用鉅亨買基金的「超底王」機制，把握市場修正時逢低加碼，降低成本，提高回報機會。