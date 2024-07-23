非投等債 入手時機到

觀察Morningstar資料庫中非投資等級債基金自2008年以來的資金流向，發現睽違三年之後，非投等債今年資金終於呈現淨流入，顯示美國聯準會（Fed）降息時點與大選前的不確定性，此刻正適合布局非投等債基金與ETF的好時機。

法人表示，雖然對聯準會何時啟動降息的臆測令金融市場波動頻頻，但從歷史數據來看，只要Fed停止升息，美債殖利率便不會再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍然相對較高，有利於債券的價格反彈。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，自2008年以來，全球非投資等級債位曾連續三年呈現淨流出，但在過去三年聯準會暴力升息環境下，連續三年資金淨流出503.49億美元；不過，今年以來至5月底資料顯示，市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債。

聯準會確定不升息，降息前，市場偏好鎖高利率的券種，加上市場資金回流非投資等級債，因此，債券選擇可以發債企業體質佳、違約率可控的非投等債，不僅收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

安聯投信表示，受惠於6月通膨數據溫和、消費者信心疲軟以及逐漸冷卻的勞動市場，市場預期9月會降息，非投資等級債延續近三年來最長連續上漲態勢。根據美銀引述EPFR資料，上周截至7月17日，美國非投資等級債券基金由前一周淨流入8.8億美元，加速至淨流入31.9億美元，動能明顯增加。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱指出，美國非投等債可跟漲景氣，比較2000年以來，美國非投等債、S&P500及MSCI環球股票等三指數年化報酬率分別為6.4%、7.2%及5.8%；比較三者的年化波動度則為7.6%、15.2%及14.8%，可以看到非頭等債波動相對小，報酬率則不差。