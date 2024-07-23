亞洲資金 湧現買債潮

資金流向統計顯示，亞洲資金重返股債市，今年上半年所有類別基金淨流入金額是去年全年的1.5倍，流入債市的金額尤其高，逾33億美元，顯示穩定及收益仍是投資人最關心的議題。

基金網路業者Calastone指出，今年上半年，亞洲投資人對固定收益的興趣仍強勁，因為投資者尋求鎖定收益率，並且押寶美國聯準會（Fed）等央行開始利率正常化的時點。今年上半年，亞洲資金淨流入固定收益基金的金額達33億美元，遠高於去年同期的17億美元。

股票及債券基金上半年資金流向 圖／經濟日報提供

在今年上半年，債券基金在1月和2月最吸金，合計進帳18億美元，剛好股票基金也是這兩個月的流出金額最大。Calastone認為，在當前的美元利率及市場環境，投資組合重新平衡，偏向穩定及收益。不過，隨Fed預期降息時間不斷延後，今年3~6月債券基金每月平均吸金額下滑到3.92億美元。

此消彼長。亞洲投資人去年4月起持續撤出股市，今年第1季股票基金淨流出4.3億美元，但到5月及6月終於出現淨流入。Calastone分析，投資人預期Fed下半年可望降息，並且預估全球經濟可望平穩著陸。

Calastone亞洲區主管克里斯多夫指出，在過去18個月，固定收益基金一直是資金流動明顯受益者。不過，隨全球股市走高，投資人擔心錯過多頭行情，因此資金回流股市。

富達國際「2024年亞太區投資人調查」顯示，由於近年現金資產的利率水準高於過去十多年，亞太區投資人普遍將近半（48%）資產配置於活存及定存。不過，由於預期未來六至12個月將展開降息周期，區內投資人對現金的熱情逐步減弱，股票正取而代之，成為投資人進入下個市場周期的首選。

基於股票向來可受惠降息周期，超過一半區內投資人有意增加股票投資，台灣（61%）、新加坡（60%）和澳洲（59%）尤其顯著。 此外，64%計畫投資可提供收益的資產，特別是台灣（74%）、澳洲（73%）和新加坡（72%）。