美股第2季財報季的高峰期將持續到8月16日，其中，備受投資人關注的科技巨頭財報周即將登場，又以電動車與資訊科技（IT）的需求最受矚目。法人表示，全球車況保持溫和成長態勢，因此電動車與傳統車仍可持續關注，並伺機長線布局相關電動車基金。

美股大型科技股財報前，低接買盤進場承接，包含「科技股七姐妹」、AI概念股、半導體等多數走高，帶動美股主要指數開高走高，其中費半指數強勢站穩季線。

觀察全球股票型基金近一季績效表現，以電動車相關基金表現較佳。近期經濟數據普遍指向美國經濟成長有降溫跡象，給予聯準會於下半年預防性降息的空間，因此市場持續維持對於聯準會9月啟動降息、今年降息幅度2碼的預估。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據美銀美林統計預測，2025至2028年美國車市推出的所有新車型中，約60%產品將是非傳統動力車款，即便較去年預測略降、速度略為減緩，但仍可以清楚地看出非傳統動力車款主導的市場確實已經到來。車廠仍積極尋求降低電動車成本的機會，促使經濟效益對企業銷售和終端客戶更為有利。因此將關注ICE車款優化利潤和現金流，為未來的轉換期提供資金。

展望後市，台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，「淨零碳排」成為全球政府共同致力目標，估計2024年全球電動車銷量達1,700萬輛，占全球汽車銷售的20%以上，增長動力來自大陸、歐洲和美國市場競爭，電池和汽車價格下降。