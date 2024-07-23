摩根推美多重資產商品

睽違八年多，指標型外商資產管理－摩根投信昨（23）日再度推出新商品「摩根大美國領先收成多重資產基金」，為該集團全球首發的美國多重資產投資策略，訴求「追成長」、「追收益」與「低波動」三大特色。

摩根投信董事長唐德瑜表示，摩根在台灣已推出很多美國相關商品，過去兩年再針對台灣投資人需求研發美國多重資產投資策略商品。事實上，台灣基金市場第一檔多重資產基金是由摩根研發，與這次負責研發摩根大美國領先收成多重資產基金是同一團隊，摩根大通是美國最大金融集團，對美國市場有在地投資經驗、投研資源優勢，因而推出投資於美國股票、債券、實質資產的多重資產基金受到矚目。

有別於摩根架上已經有的多檔多重資產商品，摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，這檔新基金是一檔聚焦在美國的多重資產型的基金，適合作為投資人的核心配置，在收益策略上，配置約40%的比重在美國股票、40%在美國債券、20%實質資產。

楊若萱表示，美股將投資在美國高品質成長股票，並同時搭配「掩護性買權」操作，以因應市場不同變化，都能替投資人爭取創造收益的機會。當中，透過「掩護性買權」操作，有機會增加平均約10%收益。

在美國企業債方面，採取非投資等級債與投資等級債互為搭配的策略，為投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。楊若萱分析，美國整體利率環境已進入高原期，這種配置可替投資人鎖定較為平穩的收益來源，若聯準會未來降息，甚至還有機會帶來資本利得的空間。

實質資產包含REITs與基礎建設股票在內的美國實質資產股票，與傳統股債關聯度較低，無論景氣與市場好壞，可提供一定收益基礎。

楊若萱指出，新基金「股票、債券、實質資產股票」4：4：2的配置比例。根據摩根投資團隊的實際回測，發現從自2000年以來，以4：4：2配置比例投資的相關指數，其年化報酬率可達8.2%，不但領先傳統股債6：4配置指數的6.6%，甚至還領先純美股指數的7.4%。