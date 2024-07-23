歐股連跌數日後反彈，雖受美國選情不確定性、美中貿易戰可能升溫影響，美股下跌連累歐股走勢，加上歐洲央行9月是否降息仍待觀察；惟歐洲經濟重啟向上循環，歐股評價也相對便宜，投資情緒好轉下，有望吸引資金流入。專家預估境內外歐股基金今年來績效前十強都有雙位數報酬。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，由於美國景氣轉向軟著陸，加上歐洲央行開始降息，根據歷史經驗，歐股評價可望獲得上修；而歐洲與美國經濟增速差逐漸收斂，花旗經濟驚奇指數顯示，歐洲景氣開始反轉向上。

Morgan Stanley預估，歐股企業2025年盈餘成長8.4%，高於美股企業，同時上調歐股未來一年本益比至14.8倍。隨公司信心提升，股利與股票回購的企業活動都會增加，進而推升本益比。

賴盈良指出，歐股屬於高息低波的股市，在經濟轉向正成長與央行降息等正向利多加持，雖然短線上地緣政治風險的干擾與美國總統大選的不確定，都將對股市造成一定程度動盪，建議投資人可伺機布局歐股基金。

景順歐洲大陸企業基金經理人James Matthews表示，在通膨、高利率和存貨等負面訊息紛轉為順風之際，小型企業將首先受益，且評價顯示市場低估了機會。選股將繼續專注強勁的業務模式和產業領導者，這些公司擁有穩健的資產負債表和現金流，將繼續致力於構建平衡多樣化的投資組合，相對重視個別企業的營運狀況。

富蘭克林證券投顧認為，不同美國以科技股為主，美股整體評價面仍位處高檔，歐洲龍頭企業橫跨結構強勁且獲利穩定的產業，包含醫療、民生消費和科技股等，受單一產業影響較小。著眼於歐洲企業債務水準仍處於周期低點，現金水位高，未來有望實施庫藏股或提升股息配發，歐股自由現金收益率為5.42%，比美股高出2%以上，具備投資吸引力。建議透過側重歐洲的全球股票型基金參與歐股投資。