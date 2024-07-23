台股基金 人氣不退燒

台股今年以來強漲，但近日波動加大；不過，基金投資人沒在怕，愈來愈多人轉向擁抱定期定額策略，參與台股創新高行情。據投信投顧公會最新統計，台股基金定期定額人數已連四個月站穩30萬人大關，當中以國泰、復華、統一旗下基金受惠最大。

根據投信投顧公會統計數據顯示，今年來台股基金（國內投資股票型）定時定額人數變化與台股行情呈現高度連動，大盤自農曆年開紅盤後一路震盪走高，定期定額人數也從2月28萬多人逐步增溫， 3至6月持續維持在30萬之上。

近一季台股基金定期定額增加排行 圖／經濟日報提供

進一步觀察近一季台股基金定時定額增加筆數排行，前十名主要集中在三家投信，國泰有四檔，復華、統一投信各包辦三檔，其中，復華復華、復華高成長、復華全方位三檔基金今年來績效打敗大盤，其餘標的多優於同類型平均，此外，訴求高股息主題也吸引投資人布局。

投信法人表示，定時定額具有分批進場、平均成本、分散風險等功能，可做為中長期參與台股行情的投資工具，或者依個人投資風險屬性，搭配自動停利、低檔加倍扣款等進階機制，以提升投資效率。

復華復華基金經理人呂宏宇指出，台灣扮演全球電子關鍵供應鏈角色，歷次科技創新皆躬逢其盛，使台股近20年表現更勝美股，是值得中長線投資的市場標的，由於AI長線成長趨勢未變，預估台股後市仍有投資亮點，若擔心高檔震盪，建議可採分批或定時定額等投資方法，兼顧波動風險及市場投資機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，該基金自成立以來歷經多空考驗，憑藉經理人的靈活操作，發揮基金追漲抗跌的優勢；2024年台股隨基本面逐漸復甦，AI與半導體類股為成長關鍵引擎，高成長動能之族群有望持續支撐台股後市表現。雖目前受美國大選影響，造成短期市場情緒的恐慌，但對中長期而言仍可期待多頭，投資人可把握第3季修正的布局時機。

國泰台灣高股息基金看準下半年AI商機，在產業配置以半導體、電子零組件、利基型產業與AI類股為主軸，講求動能型、價值型兩者並重，發揮經理人專業，幫投資人存好股，打造進可攻退可守的投資組合，若台股漲多拉回，高息股將發揮抗跌力道。