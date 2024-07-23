越股帶勁 中長線可期

越南今年第2季GDP年增6.9%，不但創下2022年第3季以來的單季新高，累計上半年GDP年增率也來到6.4%，直逼官方設定的全年6.5%高標水準。法人表示，越股挾帶經濟力優勢，中長期發展可期，可透過相關基金介入。

根據越南當地券商最近發布的宏觀展望報告中預測，上半年經濟成長主要受到出口訂單復甦和外資直接投資（FDI）等因素的推動，預計通膨將在第2季達到高峰，然後在後兩季降溫，故調整2024年越南GDP將年增6.5%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，受惠於6月FDI大舉流入，累計今年上半年已實現FDI總額累計達108.4億美元、年增8.2%，而已註冊FDI規模也衝上95.4億美元、年增幅達46.9%。在新訂單動能挹注下，FDI多數資金明顯流向製造業。由於出口與製造業強勁擴張、外國直接投資持續流入等利多，2024全年GDP可望呈「季季高」。

另外，日盛越南機會基金研究團隊指出，今年在國際地緣政治危機及美國經濟強勁而延後降息之下，美元指數（DXY）上揚，而日圓為首的亞幣兌美元呈現貶值趨勢則使越南國家銀行（SBV）積極進場干預阻貶，具體行動包括：向國內銀行釋出美元及拍賣黃金。目前市場預計聯準會將在2024年下半年兩度降息，減輕越南外匯市場的壓力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股近期呈震盪盤整格局，主因外資短期調節持股，靜待越南政府祭出穩定匯市發展政策。隨著越南國家證監會上周公布草案，擬解除外資交易全額交割制度，明顯想在資本市場有所作為，可提振外資對越股的信心。

張晨瑋指出，隨著新土地法有望提前實施，新法上路後將帶來多重利多，包括加速土地開發、合理化地價行情、增進土地利用，市場將新土地法視為房地產市場進入復甦的其一關鍵。