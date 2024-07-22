群益優選非投等債 8月5日開募

聯準會降息周期即將到來，降息前入場投資，正好參與高於十年均值的殖利率水準，而非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，能有效分散資產風險。群益投信推出群益優選非投等債（00953B）ETF，擬於8月5日開募。

群益優選非投等債是台灣首檔採用信用因子加權、投資於成熟市場、且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時排除新興市場與CCC評級債券；發行價為10元，也有平準金機制，配息頻率為月月配，首次除息時間在11月中、領息時間在11月底。

這檔ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，有別於一般債券ETF成分券權重採用「市值加權」，該ETF的追蹤指數首創「信用因子加權」，債券信評為B-至BB+，根據信評與信用利差給予各成分券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重。

群益優選非投等債經理人李忠泰表示，市場沒有永無波浪的多頭行情，如果此時有一種投資工具兼顧報酬率與波動風險，預期將能掌握更高的潛在獲利，非投資等級債ETF現在正是布局好時機，原因在於目前企業體質佳，第1季非投等債發債企業交出亮眼成績單，財報及財測均有八成以上企業優於或符合預期。

市場法人表示，觀察投信發行的非投資等級債ETF的演進史，從早期第一代的投資區域為全球不含中國型、產業或發行人擇一分散、沒有鎖定票面利率、季配，到最新一代群益優選非投等債，是首檔以成熟國家為投資區域、首發10元銅板價、首選鎖定票面利率6%以上的債券標的，以及第一檔月配型非投資等級債ETF。