半導體商品 受益人續增

根據臺灣集中保管結算所統計至7月19日，國內主要科技、半導體ETF自7月以來受益人數持續增加，包括群益半導體收益（00927）、國泰台灣5G+自7月以來受益人數成長逾萬人最多，野村臺灣新科技50、富邦科技也增加數千人。

屬於半導體市值型ETF的新光臺灣半導體30在7月以來受益人數也增加近千人，顯示台股市場中，相關科技股、半導體股未來成長趨勢可期。

上周川普遭槍擊事件後，台股遭川普談話利空震撼，加權指數及主要科技半導體ETF跌勢加重，近一周績效表現，僅新光臺灣半導體30 ETF跌幅7.96%，表現相對抗跌，其他科技型、半導體ETF跌幅則超過8%以上。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，今年來漲多的國內半導體類股，歷經這波急跌後，大盤短線雖震盪，但有加速止穩跡象，未來只要外資期貨空單數量降低，技術面修正壓力減輕，市場投資信心回升後，資金仍會鎖定科技半導體族群。

台股修正後，下波基本面看好族群，預期仍以半導體先進製程、設備相關題材為主，以又科技新品業績題材加持的業績股，包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款3折屏手機上市，AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。

詹佳峯認為，第3季台股行情轉趨震盪，輝達將於8月23日公布財報，倘若輝達財報再報佳音，將有助於提振台灣半導體類股價續航演出。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，根據SEMI國際半導體產業協會最新發布的報告，預估全球半導體製造業下半年產業成長力道將更為強勁，再搭配AI發展火熱，應用面更趨廣泛下有望令相關需求攀升，也為半導體業增添成長動能，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高。