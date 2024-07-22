瑞銀投信：高評等公司債 買點到

瑞銀投信昨（22）日發布下半年投資市場展望，下半年將一改上半年的萬物皆漲的「大風吹」模式，變為投資資產「蘿蔔蹲」的個別漲勢；風險性資產波動加大卻是AI等大型股長期買點，債券配置最好挑五至七年期的高評等公司債。

瑞銀投信投資研究部主管陳碩存解析未來三大趨勢。首先，人工智慧正當紅，須關注外溢效應。雖然市場短期可能波動加大，但整體產業的實際支出與獲利能力都在連年提升，接下來投資人可以關注整體產業的外溢效應，包含生活應用層面與數據中心在未來的發展性。另外，人口增長與高齡化也是題材之一，在人口不斷成長下，醫療保健產業有具吸引力的投資機會，包含醫療保險與新藥開發等領域。

瑞銀投信預測美國大選四種關稅情境

其次，「通膨降溫」與「西方經濟體降息」效應。全球主要經濟體在高利率環境下，通膨數據都已得到良好控制，歐陸地區表現更專美於前，同樣在6月開始降息。美國近兩期出現低於市場預期的數據，5月通膨月增率更來到負0.1%相對低點。市場都在等待出現聯準會表示「有信心的數據」。

第三，留意西方政治局勢變化。才剛落幕的英、法選舉，英國沒有意外地由工黨勝選，完成睽違十幾年的政黨輪替。法國大選則是三大聯盟皆未獲絕對優勢，現階段已經規避極端政策出台風險，未來政策走勢仍會保持較中間立場以獲多數決。

美大選方面亦競爭激烈，市場在造勢槍擊案後出現更多波動與輿論，過往紀錄顯示美國大選後一年期間美股三大指數都能提供具吸引力的回報率，也同樣能保持強勁的上漲動能。

陳碩存表示，在這個十年一遇買債好時機下，投資美國投資級債並加長存續期的策略可在降息循環中獲得更佳投資機會；歐陸國家推薦投資歐洲非投資等級債並搭配美日匯率雙避險策略。