股票型商品 資金靠過來

過去一周，整體股票型ETF續獲499.3億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲406.5億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲61億、57.0億與3億美元淨流入，反觀日本、拉丁美洲分別遭4.1億與0.7億美元淨流出。

美國共和黨總統候選人川普遭暗殺未遂反強化市場投資人對其當選預期，帶動小型股、傳統能源、金融等價值型股票走揚，但拜登政府可能緊縮對中國的晶片貿易限制，川普更提及台灣應對美軍事協助付費，衝擊半導體等科技股下挫，也拖累全球股市七周來首度收黑。

富蘭克林證券投顧表示，距離美國選舉仍有一百多天，但已在美股掀起巨浪，歷經過去一周價值與科技成長股強弱勢易位，隨拜登宣布退選，為美國政壇及金融市場投下新的變數，預期川普交易可能暫時休息，提供科技股跌深反彈機會，未來一周將有136家S&P 500大企業公布財報、美股正式進入超級財報周，留意Alphabet特斯拉、高通等重點企業財報與財測展望。

富蘭克林證券投顧指出，不同於美國選舉不確定性，聯準會降息趨勢已確立，未來一周須關注聯準會最重視的PCE通膨，若能延續降溫趨勢將有助債市多頭行情，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，既能預先鎖利、防禦股市波動並卡位聯準會降息的資本利得。

此外，股市短線面臨籌碼混亂、財報及選舉等消息面紛擾下波動加大，建議靠攏長線趨勢市場，首選創新成長（科技、生技）、亞洲改革（印度、日本）及淨零轉型（全球氣候變遷、基礎建設、公用事業）股票型基金，空手者可透過分批加碼或大額定期定額累積部位。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，川普的保護主義令市場關注是否引發關稅上升，而拜登宣布退選也為大選帶來變數，現階段建議採產業分散配置，大型科技股短期回檔，不過產業題材持續發酵，表現不看淡，通訊服務、非核心消費、醫療保健等也可關注。