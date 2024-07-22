中小型帶勁 伺機布局

台股昨（22）日跌612點，為今年來第二大跌點。不過，在股市修正之際，法人認為，台股基本面無虞，現階段可利用短線大幅修正期間分批逢低布局台股基金，現階段又以中小型基金漲勢更可期。

根據CMoney統計，台股基金近一個月前十強，包括第一金店頭市場、第一金小型精選、元大店頭、台新台灣中小、兆豐台灣金傳精選股息、PGIM保德信中小型股、兆豐國民、復華高成長、台中銀數位時代、永豐永豐基金，平均達2.7%。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，牽動近期盤勢主要有以下幾大因素：其一是短線漲多的獲利調節賣壓；其二是近期的國際情勢雜音如川普交易；其三是重要法說登場與其所釋放出優於預期的消息等。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，加權指數屢創新高後，繳稅在即下，據以往經驗大股東賣多於買，因此預期第3季台股震盪將加劇。不過，就中長線來看，台股基本面佳，分析師估計2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，可利用短線大幅修正期間分批逢低布局。

展望後市，在類股操作上，沈建宏看好八大族群：一、AI相關成長受惠股；二、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、光通訊產業；八、高股息殖利率族群。

安聯投信台股團隊建議，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，也可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，建議可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。投資上，建議多看少做，並把握不追高、不殺低的大原則。