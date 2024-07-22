快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

中小型帶勁 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股基金近一個月績效
台股基金近一個月績效

台股昨（22）日跌612點，為今年來第二大跌點。不過，在股市修正之際，法人認為，台股基本面無虞，現階段可利用短線大幅修正期間分批逢低布局台股基金，現階段又以中小型基金漲勢更可期。

根據CMoney統計，台股基金近一個月前十強，包括第一金店頭市場、第一金小型精選、元大店頭、台新台灣中小、兆豐台灣金傳精選股息、PGIM保德信中小型股、兆豐國民、復華高成長、台中銀數位時代、永豐永豐基金，平均達2.7%。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，牽動近期盤勢主要有以下幾大因素：其一是短線漲多的獲利調節賣壓；其二是近期的國際情勢雜音如川普交易；其三是重要法說登場與其所釋放出優於預期的消息等。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，加權指數屢創新高後，繳稅在即下，據以往經驗大股東賣多於買，因此預期第3季台股震盪將加劇。不過，就中長線來看，台股基本面佳，分析師估計2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，可利用短線大幅修正期間分批逢低布局。

展望後市，在類股操作上，沈建宏看好八大族群：一、AI相關成長受惠股；二、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件；三、記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技產業；六、重電族群；七、光通訊產業；八、高股息殖利率族群。

安聯投信台股團隊建議，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，也可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，建議可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。投資上，建議多看少做，並把握不追高、不殺低的大原則。

延伸閱讀

台股長多格局未變 把握基本面佳標的逢低布局

台股自歷史高點急殺2285點測季線 法人：回穩看美股

股匯狂殺台股下跌612點 新台幣摜破32.8元淪最弱亞幣

大摩台股策略：2025年中目標指數24,000點 留意「4大不利因素」

相關新聞

外資提款 台韓股失血

受美國總統候選人川普對半導體產業談話衝擊，東北亞雙雄台灣、南韓遭外資大舉提款。據統計，外資上周大舉從台股賣超超過54億美...

金融、生技族群 人氣升溫

美國總統大選發展牽動全球投資市場神經，市場推測川普重返白宮機率大增。投信法人提醒，接下來股市投資可能跟隨「川普經濟學2....

中小型帶勁 伺機布局

台股昨（22）日跌612點，為今年來第二大跌點。不過，在股市修正之際，法人認為，台股基本面無虞，現階段可利用短線大幅修正...

股票型商品 資金靠過來

過去一周，整體股票型ETF續獲499.3億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲406.5億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市...

瑞銀投信：高評等公司債 買點到

瑞銀投信昨（22）日發布下半年投資市場展望，下半年將一改上半年的萬物皆漲的「大風吹」模式，變為投資資產「蘿蔔蹲」的個別漲...

半導體商品 受益人續增

根據臺灣集中保管結算所統計至7月19日，國內主要科技、半導體ETF自7月以來受益人數持續增加，包括群益半導體收益（009...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。