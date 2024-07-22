金融、生技族群 人氣升溫

美國總統大選發展牽動全球投資市場神經，市場推測川普重返白宮機率大增。投信法人提醒，接下來股市投資可能跟隨「川普經濟學2.0」演出，投資方向不妨適度調整，除趨勢看好的AI、半導體產業可逢回檔加碼外，建議增加川普經濟學受惠標的，包括金融、生技、軍工航太、重電能源等產業。

近期半導體、龍頭權值股短線波動加劇下，提升價值型、小型股等資金轉進投資機會，投信法人表示，隨共和黨總統候選人川普當選機率上升，美國藍籌價值股可望持續上演補漲行情，投資方向不妨適度調整。

第一金店頭市場基金經理人許維哲分析川普經濟學有四大影響，首先是減稅計畫提高企業獲利成長幅度；第二是美中脫鉤原則下，持續打壓中國資訊通信產業，以確保美國優勢，台廠科技通訊族群受惠轉單潮；第三是外交孤立主義，各國增加軍工支出；第四是減少干預藥價，修改歐巴馬總統執政時期健保政策，有利生技醫療類股，第五是鼓勵美國境內頁岩油、天然氣、清潔煤炭開採等；第六是全面課徵進口關稅，帶來物價上揚壓力，干擾降息節奏。

對於近期台股拉回，台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股先前指數屢創歷史新高，累積不少獲利了結賣壓。

另外，7月以後將進入基本面空窗期，加上台股ETF市值已經是主動基金的三倍，類股輪動將暫歇，台股近期大幅修正。但就中長線來看，AI趨勢未變，台股下半年企業獲利加速成長，2025年企業獲利持續成長方向並未改變，因此拉回仍應擇優布局。

對於操作面，沈建宏看好七大族群，包括AI相關成長受惠股、整理超過一年且景氣將谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群、高股息殖利率族群等。