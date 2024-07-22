外資提款 台韓股失血

受美國總統候選人川普對半導體產業談話衝擊，東北亞雙雄台灣、南韓遭外資大舉提款。據統計，外資上周大舉從台股賣超超過54億美元，導致今年來資金動能由紅翻黑，國際資金淨流出逾30億美元，成為亞股重災區，韓股單周也失血逾6億美元。

反觀今年來漲勢落後東北亞市場的東協和南亞股市，成為近期資金輪動進駐標的，包括除原本就相對強勢的印度上周吸金超過12億美元最高外，馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等也呈現資金淨流入，明顯見到外資在亞股的資金輪動趨勢。

亞洲主要股市外資買賣超情形

外資動向牽動股市漲跌，保德信投信統計，受外資提款影響，上周台股大跌4.3%表現墊底，南韓股市下跌2.1%，越南、泰國股市單周跌幅也超過1%，至於同期上漲2.1%的菲律賓股市表現最佳，有三中全會加持的陸股也上漲1.9%。

相較於台、韓股市拉回，陸股上周逆勢收紅。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，三中全會上周召開，會中強調全面深化改革，推進中國式現代化，其中防範化解房地產風險被重點凸顯。整體而言，以大政策方向為主，尚未有明確細節，市場期待也不高，預料後續對陸股表現影響有限，宜持續觀察政策細節發布，以及7月底政治局會議上是否能有更多的刺激政策。

從中國經濟數據來看，林哲宇表示，中國國家統計局公布第2季GDP年增4.7%，低於第1季的年增5.3%，也低於市場預期的年增5.1%，顯示中國經濟成長速度再度放緩，不過，累計今年上半年成長5%，仍符合中國官方設定的年度目標；國際貨幣基金組織（IMF）將今年中國GDP成長預期上調0.4%至年增5%，主要考量中國第1季經濟數據表現相對強勁，以及近期政策刺激，讓中國經濟前景較之前預測更加明朗，但仍需要更多政策支持。

至於受到外資持續青睞的印度股市展望，群益印度中小基金經理人林光佑指出，在全球經濟放緩下，印度仍保持經濟活力，其中6月製造業指數從5月的57.5上升至58.5，而服務業指數也從60.2上升至60.4，雙雙穩健增長使綜合PMI升至60.9，連續三年保持在榮枯水平50之上，而從政策角度來看，總理莫迪第三任任期展開，先前改革政策料延續，印度股市多頭行情仍可期待。