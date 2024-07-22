多重資產商品 可攻可守

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

風險資產上半年漲勢凶猛，但最近遇美國總統大選帶來的政治逆風而陷入震盪。法人指出，不論股債資產都可望受惠於美國聯準會（Fed）降息，但市場短期漲多，而且下半年政治因素影響擴大，因此建議布局多重資產產品，不失為「進可攻、退可守」的投資策略。

摩根投信指出，近日科技股高檔震盪，除了受美國兩黨總統候選人的發言影響外，漲多拉回及估值過高都是短線修正原因。不過，若觀察基本面獲利與人工智慧（AI）長線的發展潛力，科技股今、明兩年獲利預估都將維持約兩成的年增率，仍然相當亮眼。

摩根投信認為，投資人如果看好科技股長線走勢，可趁短線拉回時逐步建立部位。另外，因應短期市場波動加大，從集中持股擴散至多元布局，仍是相對穩健的投資策略。投資人可以採取美國股債均衡配置、多元化與分批進場方式，參與美國資產長期潛力。

全球最大資產管理公司貝萊德則持續加碼美股及AI股，但密切注意資產評價的走勢。在固定收益方面，貝萊德偏好短天期債券以獲取收益，信用債則看好優質資產所提供的潛在機會。

富達投信表示，目前期貨市場預估Fed在9月降息的機率約96%，到年底約降息2碼（即0.5個百分點）。考量今年稍晚美國經濟將轉弱，因此，維持加碼美國公債的看法；歐洲通貨膨脹有望較早回到歐洲央行目標區間，因此維持大幅加碼核心國家公債的策略。

摩根投信 美國聯準會

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