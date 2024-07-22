全球市場觀測站／小型生技股 資金青睞

美國通膨持續降溫，加上聯準會主席鮑爾偏鴿派的談話，使得美債殖利率進一步走低，除債市受惠，小型股與生技股也可望提升財務品質，開始吸引資金流入。

野村投信表示，美國總統大選在首次辯論後，共和黨總統候選人川普的贏面已經提高，即使民調領先幅度不多，但槍擊事件後市場多認為川普勝算更高，因此他的相關言論與政策包括減稅、提高關稅與打擊非法移民等也備受關注，加上此時民主黨亦傳出拜登可能退出選舉，政治不確定因素對於在相對高檔的市場如美股、台股來說，正好提供高檔拉回整理的藉口。但從台積電法說會所公布的財報與財測可以看出，AI的需求持續強勁，因此回檔時正是逢低布局的時機。

股市轉趨震盪，債市反而因降息前景明朗化而有不錯的表現。目前美國經濟成長趨緩，6月零售銷售與5月持平，優於經濟學家預估的下滑0.3%，初領失業救濟金人數上升至24.3萬人，表現不如預期，勞動市場開始降溫；通膨也持續降溫，6月CPI年增率3%，略低於預期。從經濟數據來看，美國9月降息的機率已大幅提高，推動美債殖利率走低。

野村投信指出，降息趨勢確立，投資級公司債不僅信評較高且有優於公債的殖利率收益，投資前景看好。以2007~2013年美國公債殖利率趨勢性走低期間經驗來看，在殖利率位於高檔進場比殖利率開始走低後再進場，可提供更佳投資總收益。此外，美國在經濟軟著陸環境下，降息步伐可能相對緩和，投資級債的持有者反而可享受更久的高殖利率優勢。

野村投信指出，隨美國降息機率提高，生技類股近期明顯反彈，其中減重藥領域仍為今年重點投資主軸，今年來陸續有利好消息帶動相關個股表現續強，未來也將持續關注效果更佳的新型藥物的持續開發，以及臨床證明減重以外的醫療效益，若這些療法被未來被FDA核准用於減重以外的更多適應症，美國Medicare醫療保險計劃將可能涵蓋減重藥物，有望持續推升減重藥物市場的天花板。