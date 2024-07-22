日圓計價股債組合 穩健

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

日圓止跌回穩，兌美元價位從1986年以來的低點反彈。法人指出，國人如果滿手日圓，除日本股票型基金以外，也可以考慮有日圓配息級別的債券基金，建立股債兼備的投資組合，且每月也可以有現金流。

在美國共和黨總統候選人川普放話日圓疲軟後，日圓終於不再續貶，兌美元從1美元兌161日圓的弱勢價位，一度急速升到155日圓，再回貶至157日圓。從美國聯準會（Fed）從2022年3月升息以來，日圓從115價位一貶再貶，即使Fed停止升息也沒有改變日圓的弱勢處境。

日圓止跌，投資人不再有便宜日圓可以買。不過，近年來，國人趁日圓弱勢時持續兌換日圓，手上已有不少日圓部位。法人指出，日圓利率極低，大多數國人的日圓仍多以現金形式持有。

不過，愈來愈多共同基金設有日圓計價幣別，投資人可以考慮這些標的，以發揮日圓部位的最大功效。當中，日本股票型基金是首選，因日本經濟擺脫通貨緊縮多年束縛，日股也突破1989年底的舊歷史紀錄，今年以來迭創歷史新高，而多家投信持續看好日本前景，發行新的日本基金或ETF。

理柏（Lipper）統計，年初到7月16日為止，換算成新台幣後，日本基金中，以野村日本領先基金漲26.3%最優，其次是富蘭克林坦伯頓日本基金漲25.7%、駿利亨德森日本機會基金漲25.1%、貝萊德日本靈活股票基金的24.4%。

日股是貝萊德最看好的股票資產，建議加碼幅度最大。日本通貨膨脹溫和、獲利成長強勁、企業改革有利股東，都對股市帶來正面的支持。日本央行正逐漸正常化既有的政策，而非反向轉進緊縮貨幣政策。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管新興市場首席投資總監貝琳達 （Belinda Boa）指出，在投資組合中加入日股，可以發揮分散風險的效果。多年來，全球投資人持有的日股部位偏低，仍有不少加碼的空間。

除日股基金以外，也有債券基金有日圓計價幣別。以瑞銀歐元非投資等級債券基金為例，多年前就有設有日圓避險月配息級別，近年來受到投資人關注；另外，今年起，貝萊德美元非投資等級債券基金也設有日圓穩定配息級別。

日圓 日本央行

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