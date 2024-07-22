境外固定收益型 吸金

境外基金在台規模持續創高，6月底國人持有金額達新台幣4.2兆元，年增12.4%。根據境外基金觀測站統計，境外固定收益型商品持續吸金，6月淨申贖金額為166.6億元，股票型商品則連七月失血，當月淨流出141.9億元。

美國經濟好壞參半，聯準會主席鮑爾鴿派言論，激勵市場對9月降息的期待，使資金往固定收益商品流入。據統計，高盛投資級公司債、聯博-全球非投資等級債券、聯博-美國收益等商品，6月淨流入金額皆達40億元以上；淨流入前十強商品中，PIMCO新興市場債券、瀚亞投資優質公司債的國人持有金額年增率分別達150.5%與148.8%。

投信業者表示，美國10年期公債殖利率處於高檔，全球央行陸續醞釀降息，聯準會甚至有機會在9月降息，全球資金開始湧入債券資產，殖利率也開始回落，建議投資人可趁利率高檔，布局債券型基金，短線可享高息紅利，長線則有望賺價差。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊指出，相較於歷史數據，目前投資等級債殖利率位於5%水位，處於過去20年來相對偏高水準；當投資人在殖利率大於5%的甜蜜點進場，創造出的報酬率比所有時期進場來得更加亮眼，未來三年平均報酬更達24.5%。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，市場仍存在著諸多不確定性，尤其美國大選所衍生的變數仍存在，全球經濟還是有一定的風險，投資等級債不但有高評級護體，價格也低於長期歷史平均，建議投資人可加碼布局。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱分析，現在布局固定收益資產還有另一個優勢，就是美國當前利率環境已經是過去20年以來新高，未來一旦公債殖利率下滑，反而有助於固定收益資產提升資本利得空間，這也解釋了國內固定收益基金的規模，在過去一年來會逐步增加的原因。對於固定收益資產的布局，建議還要以非投資等級債與投資等級債搭配的方式為宜，以因應未來隨時可能出現的利率風險。