台股上周大幅拉回逾4%，但今年來表現仍優於國際主要股市，統計至19日，還有27.5%漲幅。投信法人表示，7月下旬起進入美國科技股財報密集公布，將牽動台灣相關概念股表現，短線將持續震盪，然台股長線仍受惠人工智慧（AI）成長浪潮，可趁拉回分批布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會主席鮑爾等多位官員接連釋放鴿派立場，可強化9月降息預期，有助風險性資產偏好。此外，台股最大權值股18日法說會，營收及財測均優於預期，並預估全球半導體市場估成長10%，AI需求仍強勁，而在旺季拉貨將繼續支撐未來一至二季基本面，有助電子股表現。

台股基金績效

日盛投信台股投資研究團隊指出，當前選股主軸回歸基本面，看好具獲利成長基本面支撐公司具有股價下檔風險保護。

下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI新品上市等，皆有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI及科技股，有望帶動相關概念股及供應鏈後市表現。

傳產方面，日盛投信台股投資研究團隊分析，資金從電子權值股撤出，不受貿易戰影響的內需傳產股成為近期交易重點，然中長線上建議關注具有復甦成長動能的金融、紡織、風電等產業。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋則表示，觀察近期台股盤勢，權值類股漲多後轉趨震盪，資金有流向其他族群跡象，隨著市場預期聯準會降息時點接近，股市評價壓力可望得到舒緩，使高本益比的成長型、中小型類股將受到資金青睞，扭轉上半年由權值股主導上漲的格局，呈現類股輪動上漲。

張哲瑋指出，雖然AI類股短線出現漲多震盪，但長期仍看好AI相關題材發展，特別是新導入散熱技術解決方案的供應商、新AI應用及新進供應商。非AI族群則看好蘋果新機題材，及受惠AI發展帶動能源需求大增的綠能族群。

第一金店頭市場基金經理人許維哲認為，半導體、龍頭權值股短線波動加劇下，提升價值型、小型股等資金轉進投資機會，預期美國大選從各層面影響台股後市，共和黨選情益趨明朗下，美國藍籌價值股可望持續上演補漲行情，投資方向不妨適度調整，除原本看好的AI、半導體產業，逢回檔加碼外，建議增加川普經濟學受惠標的，包括金融、生技、軍工航太、重電能源等產業可望成焦點。