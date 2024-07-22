錢進REITs 時機正好

美國通膨與經濟走緩數據有利於聯準會（Fed）9月開始降息，法人表示，利率政策不確定性消除後，對REITs有大幅正面效益，因過往前三次停止升息到降息期間，美國REITs平均大漲16.5%，現在正是布局好時機。

統計2000年5月至2001年1月、2006年6月至2007年9月、2018年12月至2019年7月三次Fed停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15%，平均漲幅更達16.5%。市場看好美國REITs在Fed降息後的漲升行情，資金積極卡位，美國REITs將迎接下半年多頭行情，美國REITs指數（RMZ Index）年底有機會上看1,420點。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs次產業展望普遍正向，在資料中心方面，生成式人工智慧推動超大規模需求，帶動第1季資料中心租賃再創歷史新高，美國季度淨吸收量1,459MW，鳳凰城、亞特蘭大、芝加哥的裝置容量持續創新季度記錄；此外，今年主要雲端業者伺服器資本支出有機會成長42%至1,770億美元，明年再增加14%，龍頭業者將持續受惠，今年訂單量皆已達新高水準。商辦方面，AI新創企業已開始擴大租賃面積，促使A級需求開始增強，高端空間空置有限。

李文孝指出，住宅方面，東西岸與中部公寓租金加速上揚，租金連續第五個月上漲，不過在新增供應的壓力下，年增幅仍僅0.2%。在全國提供近乎空前數量的新公寓供應之際，入住率保持94.2%不變，顯示租戶繼續以健康的速度吸收全國範圍內的新公寓。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，全球金融緊縮環境不再，直投商用不動產投資交易出現築底跡象，產業趨勢疲弱的商辦及集合式住宅等也不再惡化，基本面相對有撐，包括資料中心、通訊電塔、工業倉儲等標的之需求仍處順風，加上後續若啟動降息，對於REITs具正面效益。