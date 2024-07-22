美股有撐 逢回找買點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股。（路透）
美股。（路透）

美國共和黨總統候選人川普勝選機率大增，衝擊美股四大指數上周拉回。法人認為，離美國總統大選愈來愈近，市場將持續波動，但美股有強勁的基本面支撐，人工智慧（AI）帶領的多頭市場仍未結束，逢回可布局龍頭股。

施羅德投資團隊分析，如果川普勝選，可能減稅及擴大貿易保護，有利能源、金融等美國企業；如果拜登勝選，可能提高稅率不利於科技業，但有利能源轉型及基礎建設。但無論共和黨或民主黨勝選，都將持續美中貿易科技戰。整體來看，第3季美股的波動仍大。

施羅德環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍指出，看好美國經濟成長及企業獲利改善，施羅德上調美國今年經濟成長率到2.7%，今年全年企業獲利可望成長11%。施羅德對美股維持樂觀看法，預估美股將持續帶領全球股市走多頭行情。

美國股票型基金績效
美國股票型基金績效

林良軍表示，美股第2季財報有望帶來驚喜，加上通貨膨脹降溫，美國聯準會（Fed）有望在9月降息，在種種利多加持之下，如果市場回檔，建議可逢低布局美國優質大型龍頭股。此外，黃金受惠實體需求和利率下降等利多，可作為通膨及地緣衝突的避險工具。

摩根投信指出，美國進入第2季財報公布高峰。最新美股財報預估顯示，整體S&P 500企業獲利年增率達9.6%，包括通訊服務、資訊科技、健康醫療等成長股獲利增速持續維持雙位數強勁增長。

摩根投信表示，過去30年以來，獲利與股息占美股S&P 500指數累計報酬率達95%。倘若以今明兩年基本面及獲利觀察，以及AI長線的發展潛力來看，科技股獲利年增約兩成，仍然相當亮眼。

摩根投信認為，美國聯準會（Fed）官員近期發言也強調，當前經濟數據與實現軟著陸一致，且仍能顯示通膨下滑取得進展。當前距離Fed降息更進一步，看好穩健基本面仍有利支撐美股後市。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，按照目前Fed的預估降息路徑，美國經濟很可能透過降息開始新一輪景氣周期，更多公司將參與獲利與股價上漲，有助美股以健康的步伐上漲。

整體來說，隨著成本的下降與更多應用出現，AI浪潮尚未結束，外溢效果可望創造更多贏家。

摩根投信 美國聯準會 美股

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