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多重資產基金 市場寵兒

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股高股息ETF募集熱度降溫後，投信募集焦點轉向海外及多重資產基金，掌握美聯準會（Fed）可望降息帶來投資機會。從投信最近全新募集產品狀況可發現，以成長股為主、收益為輔的多重資產產品成為主流。

未來一個月，有高達九檔基金、ETF開始募集，是今年以來罕見募集高峰。其中多重資產基金高達四檔，產品各有千秋。

合庫入息優化多重資產基金明（22）日將開募，以多重資產追求成長同時分散風險，採用海外顧問M&G的行為投資學Episode策略，並伺機布局另類資產。

還有兩檔新多重資產基金都主打人工智慧（AI）。滙豐超核心優化多重資產基金7月26日開募，以AI、基建兩大成長趨勢題材為主軸，搭配低波動資產如債券、基金、ETF等；安聯AI收益成長多重資產基金8月19日開募，由AI團隊結合收益成長團隊聯手，標榜股五債五、主動式多重資產策略。

摩根大美國領先收成多重資產基金8月12日開募，是摩根投信睽違八年後再度募集新基金，是以美股為主的多重資產基金。

日股今年迭創新高，資產管理業者看好日本經濟脫胎換骨，中信投信一口氣推出三檔ETF，都在7月30日開募，從不同面向掌握日股成長動能。

群益優選非投等債8月5日開募，是近期唯一一檔純債券產品。

凱基台灣AI 50下月16日開募，追蹤臺灣優選AI 50指數，聚焦AI及高股息。

AI ETF 高股息

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