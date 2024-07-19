基金特蒐／美國收益基金 抗震利器

安聯收益基金因訴求優質多元較短存續期間策略，歷經美國聯準會暴力升息，以及輾轉來到目前的升息尾聲、在美債殖利率高波動下，展現抵禦波動的相對優勢，顯示聚焦優質多元收益，有助於應對利率步調不確定，緩和波動。

安聯美國收益基金2020年5月進入台灣市場，由Justin Kass、David Oberto、Michael Yee共同擔任基金經理人。著眼在市場等待降息到來期間，美債殖利率仍波動，美國收益策略有助抵禦利率波動對投資組合所帶來的影響。到今年5月底投資級債占47.1%，非投資級債占31.7%、公債占18.8%。

安聯美國收益基金經理人Justin Kass。 安聯投信／提供

該基金以收益作為核心策略，抵禦波動環境。考量債券價格連動性高，加入非投資等級債可分散固定收益投資風險，優質收益再分散，強化收益更降波動。

安聯美國收益基金聚焦優質收益，優先鎖定高品質的高流動性投資，透過由上而下的基本面研究，以期降低信用及利率風險與價格波動；其次，存續期適中的策略，以期避免償債利率變動風險；聚焦區域上，專注美國，以減低匯率及特定國家影響；再搭以目標配置策略，主動選債，資產組成固定，選債重基本面，不受指標影響。

策略上，用最適的配置，即70%投資等級，以品質創造穩健收益；採取混合式債券的投資組合，追求穩健現金流，並降低風險波動；其中，降風險型資產，以追求資本保護與穩定收益；添報酬型資產，以強化收益與總報酬潛力。考量債券價格連動性高，也會在投資組合中加入非投資等級債可分散固定收益投資風險，優質收益再分散，強化收益更降波動。

安聯美國收益基金設有升等提示模組，透過深入分析，驗證挑選營運數據改善的投資哲學對比該公司外部信評，進行主動配置。以營運數據為例，投資團隊檢視被投資標的內部信評；八大信評要素包括：流動性、資本結構、資本運用報酬率、資產用運效率、利息保障倍數、獲利率、現金流量、財務槓桿；也把握不過度追逐收益，無投資於CCC以下債券，不投資證券化商品，不藉由融資來擴大槓桿，不投資衍生性商品。

安聯投信認為，儘管現在利率水準較窄，但記錄上長時間保持很窄的利差空間是可能的。考量政策步調仍有不確定性下，宜以複合資產作為核心部位掌握收益，再搭配布局主流趨勢領域的多重機會。

根據歷史資料，美國非投資等級債不曾連續交出負報酬。非投資等級債違約率回歸長期水準，預計2024年非投資等級債違約率回歸正常化，但不致大幅走揚；非投資等級公司債基本面仍穩健；根據資料顯示，近年再融資需求仍低，顯示非投資等級公司債無緊迫到期壓力隨著殖利率走高，潛在報酬有望改善，以此來推估，非投資等級債歷史回報率顯示後市表現仍可期。

不論從聯準會升息所帶來的投資機會，還是面對聯準會步調與市場預期的落差，總體經濟前景的變數，都將加大債市波動度，因此在穩健追求升息尾聲的投資機會，美國收益策略有望提供相對穩健收益、控制波動風險。