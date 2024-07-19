日股兩對雙胞胎商品 受矚目

日本投資熱，投信業者今年陸續推出五檔日股ETF，將推升ETF檔數增至10檔，當中連帶催生出追蹤同一指數的雙胞胎ETF，顯示出日股儼然成為台、美股之外，值得多多關注的市場。

日股商品中，有兩對雙胞胎ETF，一是同樣追蹤日經225指數的國泰日經225和元大日經225，另一是追蹤NYSE FactSet日本半導體指數的台新日本半導體及中信日本半導體。因追蹤指數相同，將挑戰投信業者追蹤指數、匯率避險比率、造市、費用率和配息政策等能力。

法人分析，國內兩檔同於2016年掛牌的日經225 ETF行情表現出現差異，主要是匯率避險比率不同，以及費用率的高低所致。兩檔保管費同為0.2%，然元大日經225目前經理費為0.4%，如果規模成長至50億以上，將降至0.3%，相對的國泰日經225則是均一價0.45%；同時，過去四年總費用率元大日經225介於0.55%至0.9%，而國泰日經225則是介於0.86%至1.26%。

聚焦日本半導體的台新日本半導體、信日本半導體兩檔經理費加上保管費率有約0.1%的差異，台新日本半導體合計0.65%、中信日本半導體合計0.75%；此外，配息率同為年配息，台新日本半導體在11月除息、中信日本半導體則在12月；兩檔IPO價皆為10元。

投信法人分析，國內較知名的大盤型ETF主要追蹤日經225、東證指數，其中，日經225投資225檔代表性的成分股，是投資日本最具代表性的、外資優先布局的「入口指數」，風險較為分散。而主題型ETF則相對能集中火力掌握特定波段和趨勢行情。

觀察以掛牌日股ETF表現，近一周因「川普效應」等市場利空出現較大波動，根據統計至7月17日，近一周日經225指數下跌1.6%，市值型追蹤日經225指數的元大日經225、國泰日經225跌幅各為1.4%、1.5%；富邦日本則小漲0.1%，與追蹤指數東證指數多處在於伯仲之間。