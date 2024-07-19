債市投資兩迷思 精選收益有解方

下半年債市投資主要看兩件事，一是引頸期盼的聯準會降息即將起跑，另一件則是美國11月大選所可能牽動的通膨和財政赤字變化。各債市雖可受惠降息的利多加持，但仍潛藏一些隱患。富蘭克林證券投顧表示，在迎接降息來臨時，債市投資有兩個迷思須先釐清：

一、長天期公債殖利率不見得跟著政策利率等幅下滑

兩年內短期公債殖利率反應聯邦基金利率變化的敏感度高，然而十年期以上公債殖利率則主要反應長期經濟成長與通膨率，再加上美國債台高築一直是個隱患，長天期公債殖利率將無法如短天期利率有一樣的降幅。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽表示，11月若共和黨勝選將繼續減稅；民主黨若勝選，稅收可能增加，但支出花的更多，因此兩方均無助改善財政赤字。預期聯準會這波僅會降息1.25~1.50百分點、中性利率約至4%。未來就算通膨可降至2%目標，但在經濟繼續成長，且財政部繼續大量發債，十年期公債殖利率仍有機會升到5%以上。

桑娜．德賽認為，可選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

二、信用債利差降至低檔的涵義？避免獨戀一種債

因企業基本面強韌以及股市大好的推動，投資級公司債指數利差降至91基本點接近金融海嘯後最低的80點；非投資級債指數利差304點，亦離最低的262點不遠(取彭博債券指數為例，截至7/17)，然而現在企業資金成本已遠高於過去，且若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，投資於被動的債券大盤指數或單一債券券種已非明智之舉。

富蘭克林證券投顧表示，各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，交由專業的經理團隊憑藉財務基本面與評價面分析，才能挑到具有品質和被低估的企業債，再搭配防禦型公債配置，以及存續期間的調配，期望在有隱患的多頭市場中創造更為穩健的收益機會。