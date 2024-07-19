聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球股票基金 人氣旺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
在最近一月國人最愛的前十大境外股票基金中，美股基金只占三名。（路透）
在最近一月國人最愛的前十大境外股票基金中，美股基金只占三名。（路透）

最近雖然有政治逆風干擾，但今年以來，美股仍帶領全球主要股市上揚。統計顯示，在最近一月國人最愛的前十大境外股票基金中，美股基金只占三名。至於另外七檔基金，全球股票基金占五檔、日股基金一檔、印度基金一檔。

境外基金資訊觀測站統計，在6月，國人最愛的境外股票基金為安聯美國多元投資風格股票基金，單月淨申購46.4億元。

6月前十大熱賣境外股票基金 圖／經濟日報提供
6月前十大熱賣境外股票基金 圖／經濟日報提供

這檔基金今年來上漲約三成，主要受惠於資訊科技股的比重逾33%，健康護理股也有14%之多。基金的前三大持股是微軟、輝達、蘋果。

摩根美國價值基金則是6月吸金亞軍，單月進帳42.8億元。這檔基金的風格完全不同於安聯美國多元投資風格股票基金，是以價值投資為訴求，金融股占26%最多，資訊科技股則只有8.7%。有趣的是，這檔基金之前買氣平平，最近才受到國人青睞，顯示投資人在滿手成長股之後，也酌量增加價值股部位。

6月熱賣季軍是富達日本價值基金，單月吸金33億元，同樣是走價值取向。

日本股市今年再度創新高，日經225指數重回40,000點之上，國內投信發行更多日股基金及ETF，多以成長為訴求，人氣也不弱。

富達日本價值基金則已連續三個月享有資金淨流入，反映投資人透過不同投資風格來分散風險。

除了日本股市之外，印度股市今年同樣創新高。印度大選結束，政局及政策可望趨於穩定，有利股市後市。富達印度聚焦基金之前資金進進出出，在選後的6月單月進帳逾15億元。

至於摩根美國智選基金及摩根環球智選基金，目前都以科技成長股比重最高，6月分別吸金31.7億元、10億元。後者的美股比重約七成，台積電為第七大持股，占2.8%。

至於貝萊德全球智慧數據股票入息基金、富達永續發展全球存股優勢基金，則都設置月配息的選項，因此人氣穩定上揚，今年來不時出現在熱銷名單上，也凸顯投資人追求息收的需求並不低。

延伸閱讀

科技股拖累 台股重挫逾500點失守月線

MLB／主場平均觀眾慘到只剩7899人 運動家輸道奇快4萬

兆富公司狂吸金近130億 負責人曾奎銘等152人今遭起訴

日股利多題材 一波波

相關新聞

全球股票基金 人氣旺

最近雖然有政治逆風干擾，但今年以來，美股仍帶領全球主要股市上揚。統計顯示，在最近一月國人最愛的前十大境外股票基金中，美股...

機器人、生技 長線動能俏

在人工智慧（AI）主題帶領下，全球主要股市上半年表現出色。法人指出，選舉、降息步伐及美國經濟增長可能放緩等因素影響下，今...

科技族群 可分批布局

美台兩地科技股進入整理態勢，但AI中長期趨勢偏多格局不變。投信法人表示，美國聯準會降息呼聲逼近，從過去五次美國聯準會降息...

多重資產基金 穩中求勝

隨著美國總統大選逼近，近日雙方拋出的政策觀點，包括拜登政府擬擴大實施晶片出口管制、總統候選人川普表示台灣應付美國保護費等...

錢進債市 打破兩迷思

隨美國通膨數據降溫，債市投資人熱切期盼聯準會9月降息。

法人看台美股 逢低進場

美國總統候選人川普的一番言論嚇壞市場表現，特別科技股成重災區，費城半導體指數17日創下2020年來最大單日跌幅，台股昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。