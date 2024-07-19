全球股票基金 人氣旺

最近雖然有政治逆風干擾，但今年以來，美股仍帶領全球主要股市上揚。統計顯示，在最近一月國人最愛的前十大境外股票基金中，美股基金只占三名。至於另外七檔基金，全球股票基金占五檔、日股基金一檔、印度基金一檔。

境外基金資訊觀測站統計，在6月，國人最愛的境外股票基金為安聯美國多元投資風格股票基金，單月淨申購46.4億元。

6月前十大熱賣境外股票基金 圖／經濟日報提供

這檔基金今年來上漲約三成，主要受惠於資訊科技股的比重逾33%，健康護理股也有14%之多。基金的前三大持股是微軟、輝達、蘋果。

摩根美國價值基金則是6月吸金亞軍，單月進帳42.8億元。這檔基金的風格完全不同於安聯美國多元投資風格股票基金，是以價值投資為訴求，金融股占26%最多，資訊科技股則只有8.7%。有趣的是，這檔基金之前買氣平平，最近才受到國人青睞，顯示投資人在滿手成長股之後，也酌量增加價值股部位。

6月熱賣季軍是富達日本價值基金，單月吸金33億元，同樣是走價值取向。

日本股市今年再度創新高，日經225指數重回40,000點之上，國內投信發行更多日股基金及ETF，多以成長為訴求，人氣也不弱。

富達日本價值基金則已連續三個月享有資金淨流入，反映投資人透過不同投資風格來分散風險。

除了日本股市之外，印度股市今年同樣創新高。印度大選結束，政局及政策可望趨於穩定，有利股市後市。富達印度聚焦基金之前資金進進出出，在選後的6月單月進帳逾15億元。

至於摩根美國智選基金及摩根環球智選基金，目前都以科技成長股比重最高，6月分別吸金31.7億元、10億元。後者的美股比重約七成，台積電為第七大持股，占2.8%。

至於貝萊德全球智慧數據股票入息基金、富達永續發展全球存股優勢基金，則都設置月配息的選項，因此人氣穩定上揚，今年來不時出現在熱銷名單上，也凸顯投資人追求息收的需求並不低。