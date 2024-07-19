法人看台美股 逢低進場

美國總統候選人川普的一番言論嚇壞市場表現，特別科技股成重災區，費城半導體指數17日創下2020年來最大單日跌幅，台股昨（18）日也摜破月線。法人建議，長線而言，AI趨勢浪潮未變，美、台股市不看淡，拉回皆逢低或定期定額布局。

法人指出，從本益比來看，美股尚未出現泡沫跡象，比較這次生成式AI浪潮與2000年科技泡沫時的S&P500指數各類股本益比，可以見到這次在AI驅動獲利成長，資訊科技與通訊服務兩大產業本益比都未達到科技泡沫時的高點，且雖然川普近日言論導致市場大幅拉回，但從過去川普的減稅政策分析，對於企業獲利面反而有利。

兩次科技熱潮S&P500類股本益比 圖／經濟日報提供

保德信市場策略團隊主管葉家榮分析，一般認為共和黨的川普較有利股市，主要是川普政府2017年曾透過稅改將個人所得稅最高邊際稅率調降至37%，同時將公司最高所得稅率從35%降至21%，廢除公司按最低稅負制課徵最低稅率20%之規定。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，美國大選雖會增加市場波動，但AI趨勢浪潮已有增無減的進行式，在企業獲利挹注下，目前美股本益比仍具向上空間，特別是資訊科技產業本益比目前為43倍，相較於網路泡沫時的69倍仍有差距；市場預期美股第2季財報獲利成長可望達10.6%，第3季成長來到8.6%，全年預估獲利成長上看10.7%。

美國6月零售銷售數據優於預期，近期通膨數據支持9月降息預期，加上輝達GB200今年第三季開始量產出貨，利多支撐AI相關族群，台股後市仍樂觀看待。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，定期定額基金的好處在於所有基金收到的股息，都能夠拿去再投資，而這些「股息再投資」會反映到淨值中，對投資人而言，好處是免去繁瑣的再投入操作以及自行交易的成本，讓投資人能輕鬆打造投資的複利效益，有利於資產成長。

定期定額分散投資風險優勢，面對市場震盪及波動時，不管在股市高、低點，保持耐心、紀律且長期投資、不隨意停止扣款，最終將能創造長期穩健的效果。