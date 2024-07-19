錢進債市 打破兩迷思

隨美國通膨數據降溫，債市投資人熱切期盼聯準會9月降息。

但資產管理業者提醒投資人在急著跳進市場前，應該先搞清楚兩大債市迷思，包括長天期公債殖利率不見得跟著政策利率等幅下滑、信用債利差降至低檔的涵義。

面對下半年債市投資策略，富蘭克林證券投顧表示，主要觀察兩件事，一是引頸期盼的聯準會降息起跑時間，另一件則是美國11月大選可能牽動的通膨和財政赤字變化。

國泰投信表示，觀察重要經濟數據，美國7月密大消費者信心指數意外降至去年12月以來新低，消費者感受到高物價與高利率的壓力，提升市場對9月降息的信心。

而且市場總是提前反應利率預期，美國大選之前，股市都還可能會有震盪，債券相對股票型商品波動低，屬於固定收益型產品，穩健型的投資人，或需要現金流的退休族，建議下半年可以提高這類型資產的配置比重。

各債市雖可受惠降息的利多加持，但富蘭克林證券投顧表示，在迎接降息來臨時，債市投資有兩個迷思須先釐清，首先是長天期公債殖利率不見得跟著政策利率等幅下滑，因兩年內短期公債殖利率反應聯邦基金利率變化的敏感度高，然而十年期以上公債殖利率則主要反應長期經濟成長與通膨率，再加上美國債台高築一直是個隱患，故長天期公債殖利率將無法如短天期利率有一樣的降幅。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽建議，選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

另一個迷思是信用債利差降至低檔背後的涵義，富蘭克林投顧表示，現在企業資金成本已遠高於過去，且若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，投資於被動的債券大盤指數或單一債券券種已非明智之舉。