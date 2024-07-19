科技族群 可分批布局

美台兩地科技股進入整理態勢，但AI中長期趨勢偏多格局不變。投信法人表示，美國聯準會降息呼聲逼近，從過去五次美國聯準會降息期間，美股或台股表現有漲有跌，不完全是修正格局，投資人可適時分批布局或定期定額，捕捉全球成長最快的行業之一的成長潛力。

彭博統計各單位預估數字來看，美國2024至2025年共八季的實質GDP仍可維持正成長，並且市場預期仍在持續上修。根據美國近期公布經濟數據內容，包括就業市場及消費支出，雖然出現放緩，卻仍維持在過去相對強勁水準，顯示美國經濟仍具有韌性，短線股市或許因為降息預期的變化而震盪加大，但考量經濟仍維持正成長，股市長線仍是多頭格局。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人（00935）林怡君表示，統計前一次2019年聯準會預防式降息，若是在降息前一個月就提前以定期定額布局台股，加權指數在半年、一年、二年及五年的表現分別為9.8%、6.0%、42.0%、57.6%。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔說明，根據國際數據資訊公司IDC預測，生成式人工智慧的市場規模將從2021年的33億美元驟增至2026年的160億美元，複合年均成長率高達37%。就中長期角度來看，科技產業的發展仍可望在AI的驅動下維持高成長性。

楊博翔認為，從總體經濟角度來看，AI帶動的科技股走強預料將成為今年股票市場主旋律。主要原因在於過往經驗中，美國聯準會在2023年停止升息維持高原期一段時間後，下半年可望展開降息循環。若再統計自1997 年後利率高原期的四次數據顯示，美國十年債券殖利率平均下滑1.23%；由此推估，利率敏感度高的成長類股後市仍有可為。