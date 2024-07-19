多重資產基金 穩中求勝

隨著美國總統大選逼近，近日雙方拋出的政策觀點，包括拜登政府擬擴大實施晶片出口管制、總統候選人川普表示台灣應付美國保護費等，使美股重挫回檔。法人建議，穩健型投資人可透過多重資產基金應對。

投信法人表示，儘管從基本面來看，全球景氣仍屬穩健，不過在大選競選言論牽動市場情緒之下，風險性資產波動亦須留意，因此建議穩健型投資者，現階段不妨透過多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動，亦能持續參與市場各資產表現輪動行情。

觀察境內外投資多重資產基金近一周前十強績效表現，以科技、醫療、環境永續等題材表現最佳。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，未來10至15年，產業進入AI轉型時代、甚至是AI升級時代，隨著AI大趨勢席捲，不只是科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位。

莊凱倫指出，AI涵蓋的範圍廣，光是生成式AI，10年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。其中，人工智慧的爆炸性成長將有助於將投資動能擴散到全球的雲端供應商、政府和企業。

另外，市場預估降息會在今年底啟動，貨幣政策正常化背景應有利於經濟及企業獲利成長復甦，特別是科技業之外的產業和中小型企業。至於評價面，莊凱倫分析，AI發展仍在早期階段，AI泡沫基本上是沒有的，因為現在上漲的個股，背後都有獲利支撐，相較於2000年科技泡沫，現在股價上漲的企業都有獲利來源。

展望後市，群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，以美國市場來看，對於經濟軟著陸的基本想法仍不變，然隨著漲多的乖離修正壓力，以及美國總統大選競選言論和政策展望的影響，短期股市可能有整理機會，然在經濟與企業盈餘仍能穩健增長下，中長期美股仍持偏多看法。

投資布局，短期可關注金融、醫療保險、醫藥等有望受惠政策的類股；固定收益資產方面，可留意投資等級債與短債，以強化投組穩定性也兼顧收益來源。