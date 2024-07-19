平衡型配置 股七債三

市場現階段波動提供投資人布局機會。法人建議，透過組合平衡型基金配置，掌握股票型基金、債券型基金及ETF等表現機會，同時達到多重保護、嚴控風險。

美國經濟成長在2024年第1季出現意外上行後，第2季核心通膨也有所放緩，同時ISM服務業下降至48.8，失業率上升至4.1%，增加經濟快速陷入疲弱風險。聯準會主席鮑爾在歐洲央行年會及國會聽證會的鴿派言論，加上近期的總經數據顯示，首次降息時間點將落在9月。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，經濟活動和通膨是否會放緩，為聯準會降息關鍵條件。聯準會最新褐皮書顯示，12個轄區中有5個經濟活動持平或下降，顯示美國進入第3季經濟成長趨緩、通膨降溫狀態。

此外，今年第2季通膨數據顯示核心通膨疲軟以及實際經濟活動呈現放緩；ISM服務業出乎意料地陷入收縮區域，失業率升至4.1%，不僅證實經濟放緩，而且增加經濟大幅放緩的可能性。

資產配置方面，主軸建議放在美股，因經濟及產業周期性相對優於其他國家；區域選擇，看好科技成長周期下的台日韓等科技產業鏈。就行業觀察，持續看好成長、科技相關。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，美中科技貿易戰升溫，拜登政府擬擴大晶片出口管制，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國大陸的晶片貿易，導致科技股重挫。

不過，在美國通膨趨緩下，金融市場目前仍預期最快今年9月即會啟動預防性降息，一旦啟動降息，將大幅挹注市場資金活水，有利股債同步表現。股債投資比可採7:3，看好科技股、美股及電網題材股票。