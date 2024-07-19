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機器人、生技 長線動能俏

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在人工智慧（AI）主題帶領下，全球主要股市上半年表現出色。法人指出，選舉、降息步伐及美國經濟增長可能放緩等因素影響下，今年下半年市場波動可能擴大。投資人宜放眼長期，布局結構成長的主題趨勢。

瑞士百達資產管理與哥本哈根未來研究所合作，歸納出21個影響力大到足以改變全人類及地球未來發展的「大趨勢」，從中建構出五大投資主題趨勢，預期這些主題趨勢將展現強勁的長期成長力道。

百達指出，這五大主題趨勢包括機器人、生物科技、能源轉型、水資源、林木資源，都是多年的投資主軸。以機器人主題為例，涵蓋生成式AI、手術機器人、工業4.0、半導體供應鏈等；生技則偏重腫瘤疾病、孤兒藥、中樞神經失調、新興科技等。

百達表示，長期趨勢向上的資產類別最適合定期定額。即使市場因為各種雜音出現短線震盪，漲多也可能拉回整理，但只要中長期的成長動能不變，逢低都是加碼累積部位的好時機。

法國巴黎銀行財富管理也看好生技醫療族群，減肥藥物、AI驅動的藥物研發、基因組學和再生醫學技術（如基因及細胞療法）的出現，以及用於檢測阿茲海默症等疾病的診斷技術進步，都顯示醫療保健持續創新。

法國巴黎銀行財富管理認為，生技醫療族群除了由創新推動的領域之外，還看好健康及綠色飲食、精選營養保健品、與銀髮上網族密切相關的消費者和服務公司。不過，要注意醫療保健監管環境的變化，尤其是在美國大選之後。另外，未獲得監管機構批准的藥物數量超出預期，也是風險之一。

短期不確定因素增多，建議審慎選股，以黃金、防禦型股票、深度價值股票及優質債券等進行避險。

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