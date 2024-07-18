AI 將迎來 iPhone 時代？ 掌握 AI 科技類股熱門題材成長潛力

隨著當前AI產業已進入iPhone時代，可說是迎來運算領域有史以來最關鍵的一刻。AI技術發展已非遙不可及，未來人們有機會在打開網頁瀏覽器就能取得大量AI技術應用，就好像iPhone打開App商店就能取得各項App應用程式般便利。

滙豐投信說明，經過多年的技術積累，AI產業目前已進入消化技術成果的階段。尤其，2024年為AI元年，AI需求複合年增率達33%，當AI人工智慧科技進入日常生活後，市場對AI需求日趨上升；投資人不能忽視這些科技顛覆性的發展、以及可見的結構性成長趨勢。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔進一步說明，AI人工智慧市場高速發展，根據國際數據資訊公司IDC預測，生成式人工智慧的市場規模將從2021年的33億美元驟增至2026年的160億美元，複合年均成長率高達37%。

因此企業若要持續維持獲利成長，勢必需要尋找新一波節省成本的工具，而AI導入成為現下最有效的方式，從各調查顯示企業導入AI的意願相當積極，就中長期角度來看，科技產業的發展仍可望在AI的驅動下維持高成長性。滙豐超核心優化多重資產基金除了搭上時下最夯的AI科技、基建兩大成長趨勢題材，並輔以低波動債券包括債券、基金、ETF以有效控制投資組合風險。

從總體經濟的角度來看，楊博翔認為，AI帶動的科技股走強預料將成為今年股票市場主旋律。主要原因在於過往經驗中，聯準會在2023年停止升息維持高原期一段時間後，下半年可望展開降息循環。若再統計自1997 年後利率高原期的四次數據顯示，美國十年債券殖利率平均下滑1.23%；由此推估，利率敏感度高的成長類股後市仍有可為。其中，又以AI板塊符合時代發展趨勢，盈利成長潛力有機會優於其他板塊表現。

滙豐投信認為，由於AI科技類股熱門題材的整體成長潛力仍將持續備受期待，投資人或可適時分批布局或以定期定額投資方式，捕捉全球成長最快的行業之一的成長潛力。