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美科技基金 定期定額買

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美國通膨數據降溫，聯準會（Fed）主席鮑爾及其他官員頻頻釋出鴿派訊號，強化聯準會今年9月降息的希望。綜合彭博資訊等外電新聞援引7月美銀美林經理人調查報告顯示，近七成受訪經理人樂觀看待經濟軟著陸及未來的降息預期，持續加碼股票。基金經理人建議，投資人可定期定額布局美國科技基金。

多數經理人預計9月18日將迎來第一次降息，超過六成認為未來一年仍有至少三次的降息次數、且未來一年經濟不會陷入衰退。

調查也顯示，通膨不再是市場最擔憂的尾端風險，取而代之的是地緣政治風險，而超過八成經理人認為未來殖利率曲線將陡峭化，貿易政策將受到美國大選最大的衝擊。此外，經理人除了持續看好美股及科技股外，本次調查中，公用事業類自2009年以來首次由「減碼」轉為「加碼」。

7月經理人的股票配置仍有淨33%加碼，科技股則略攀升至淨21%加碼，對公用事業的配置，則隨著降息預期而有所改善，由淨18%減碼大幅攀升20%至淨2%加碼；日股則攀升3%至淨7%加碼。

此外，經理人對債券的配置也提升8%，對高品質債的看好度則由淨13%大幅攀升至淨31%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技股。

就風險面而言，7月地緣政治風險擠下高通膨成為經理人最關注的尾端風險，其次才為高通膨及美國經濟衰退。而美國影子銀行是本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，放空日圓居次。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，團隊維持看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且安全的殖利率收益，此外，非投資級公司債於高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現將持續分歧，因此需要嚴選持債。

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